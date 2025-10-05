05 OCTSUNDAY2025 5:51:09 PM
कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ किया ऐसा, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी!

  • Updated: 05 Oct, 2025 12:32 PM
नारी डेस्क : पंजाब के फिरोजपुर में एक दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना फिरोजपुर में सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को नाजायज संबंधों के शक में नहर में धक्का देकर मार डाला। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें पिता की हैवानियत और मां की कातर पुकारें कैद हैं।

आरोपी और वारदात

अभियुक्त पिता का नाम सुरजीत सिंह बताया गया है। वह खुद पुलिस को बता चुका है कि उसे शक था कि उसकी बेटी का किसी युवक से अफेयर है। उसने कई बार बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बेटी नहीं मानी तो उसने यह घृणित कदम उठाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता ने बेटी के हाथ बांध दिए और पत्नी के साथ उसे नहर तक ले गया। पिता ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करते हुए कहा:
"उधर चल, मर... बाय-बाय"

मां बेटी को बचाने के लिए रो रही थी और पुकार रही थी

"हाय-हाय! मेरी बच्ची, मेरी बेटी! क्यों किया ऐसा?"

इस बीच, पिता अपने कृत्य को सही ठहराता दिखा और कहता है

"फेंक दी... देख लो। हमें बदनाम किया था... आज मारकर फेंक दिया।"

पुलिस को जानकारी और गिरफ्तारी

वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। SSP फिरोजपुर ने बताया कि सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी घटना को स्वीकार किया। बता दें की घटना के दो दिन बाद भी नहर में गोताखोर लड़की को खोजने में लगे हुए हैं। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने न केवल परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है कि अत्यधिक शक और गुस्सा इंसानी रिश्तों को भयानक त्रासदी में बदल सकता है।


 

