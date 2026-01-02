कहीं बर्फबारी तो कहीं कोहरा.... कश्मीर से लेकर आगरा तक ठंड से कांप रहे लोग

नारी डेस्क: शुक्रवार को उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में घने कोहरे के साथ गंभीर ठंड की लहर जारी रही, जिससे दैनिक जीवन और परिवहन सेवाएं बाधित हुईं, जबकि जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रही। उत्तराखंड में, पवित्र शहर हरिद्वार में बढ़ती ठंड के बीच घने कोहरे की चादर छाई रही। सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे निवासियों को गर्मी की तलाश करनी पड़ी। कोहरे की चादर से शहर ढक जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही काफी धीमी हो गई।



उत्तर प्रदेश में, कई शहरों में कोहरे और ठंड की लहर की स्थिति देखी गई। आगरा में अपेक्षाकृत हल्का कोहरा था, जिससे ताजमहल साफ दिखाई दे रहा था। ताज व्यू प्वाइंट एडीए से मिले दृश्यों में कोहरे के बावजूद स्मारक दिखाई दे रहा था। इसी समय, आगरा शहर को कोहरे की एक परत ने ढक लिया, जबकि प्रयागराज बढ़ती ठंड की लहर की स्थिति के बीच घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था।कानपुर में घना कोहरा छाया रहा, जहां लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव के चारों ओर huddled हुए देखे गए।



मुरादाबाद से भी इसी तरह के दृश्य सामने आए, जहां ठंड की लहर ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। अयोध्या में भी दृश्यता में तेजी से कमी आई, जहां घने कोहरे की चादर ने शहर को ढक लिया, जबकि वाराणसी ठंड की लहर की स्थिति से जूझ रहा था, जैसा कि अस्सी घाट से सामने आए दृश्यों में साफ दिख रहा था। मध्य प्रदेश में, ठंड की लहर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे ग्वालियर शहर को कोहरे की एक परत ने ढक लिया। पूर्वी भारत में भी मौसम का गंभीर प्रभाव देखा गया। 2 जनवरी, 2026 की सुबह भुवनेश्वर, खुर्दा और ओडिशा के कई अन्य हिस्सों में घने कोहरे की मोटी चादर छा गई, जिससे नए साल के दिन शुरू हुआ गंभीर मौसम का पैटर्न जारी रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक खुर्दा और कटक सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है। कश्मीर घाटी में, तापमान और गिरने से शीतलहर की स्थिति बनी रही। श्रीनगर में डल झील पर पर्यटक देखे गए। एक पर्यटक ने कहा, "हम पिछले तीन दिनों से यहां हैं। सबसे पहले, हम पहलगाम गए, जहां हमने थोड़ी बर्फबारी देखी। हमने अपना नया साल यहीं (श्रीनगर) मनाया, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई। मौसम सुहावना है, और हम इस बात का आनंद ले रहे हैं कि यहां कोई प्रदूषण नहीं है। मुझे यहां अच्छा लगा, और हम इस मौसम का आनंद ले रहे हैं।" इस बीच, जम्मू और कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी जारी रही, जिससे क्षेत्र में ठंड की स्थिति और बढ़ गई।

