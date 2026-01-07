इस पिता को सलाम!  बेटी को पढ़ाने के लिए सुबह बेचते हैं डोसा , दोपहर को करते हैं नौकरी

नारी डेस्क: बेंगलुरु के लालबाग बॉटनिकल गार्डन के बाहर, सुबह की शुरुआत ताज़े डोसा-इडली के बैटर की खुशबू और एक ऐसे आदमी को देखने से होती है जिसने चुपचाप कड़ी मेहनत और लगन से अपनी बेटी की जिंदगी बनाई है। बेंगलुरु के एक इन्वेस्टर संदीप रविलु ने X पर मिस्टर राजू की तस्वीर के साथ उनकी कहानी शेयर की है, जो पिछले 15 सालों से यहां डोसा और इडली का बैटर बेच रहे हैं।



रविलु पिछले 15 सालों से उनके रेगुलर कस्टमर हैं। पोस्ट के अनुसार, मिस्टर राजू का दिन जल्दी शुरू होता है। वह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक गार्डन के पास डोसा-इडली का बैटर बेचते हैं। उसके बाद वह अपनी दूसरी नौकरी पर जाते हैं, जहा वह बाकी दिन एक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। पोस्ट का कैप्शन था- “मिस्टर राजू सुबह 6-10 बजे तक बैटर बेचते हैं, फिर बाकी दिन एक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। दो नौकरियां, कोई शिकायत नहीं।”



यह पोस्ट सिर्फ़ इसलिए खास नहीं थी कि मिस्टर राजू घंटों काम करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनके लगातार काम से क्या हासिल हुआ है। रविलु ने लिखा कि मिस्टर राजू ने सालों की कड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया-लिखाया। आज, वह मास्टर डिग्री ग्रेजुएट हैं और एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी में काम करती हैं। पोस्ट में आगे लिखा है, "यह चैरिटी नहीं है बस एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करना है जो दिखाता है कि असली कंपाउंडिंग कैसी दिखती है।" उन्हें "शांत लेजेंड" कहते हुए, रविलु ने कहा कि यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि असली कंपाउंडिंग कैसी दिखती है।



इस पोस्ट ने जल्द ही ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा, सोशल मीडिया यूज़र्स ने मिस्टर राजू के समर्पण और हिम्मत की तारीफ़ की। कई लोगों ने उन्हें प्रेरणा बताया, और कहा कि कैसे उनकी शांत लगन ने उनकी बेटी को सफलता दिलाई। एक यूज़र ने कमेंट किया- "मैं इस इंसान को लालबाग ग्रैंड होटल के ठीक बाहर देखता हूँ। एक बार मैंने उनसे ओट्टू शवगे और डोसा बैटर खरीदा था, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का था।"दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, "कोई शिकायत या दोष नहीं। बस कड़ी मेहनत, परिवार की ज़िम्मेदारियों और एक स्वस्थ समाज में योगदान देने के लिए समर्पित,"।