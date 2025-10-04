04 OCTSATURDAY2025 5:29:31 PM
साधारण सा दिखने वाला करी पत्ता, 15 खतरनाक बीमारियों को करता है जड़ से खत्म

  • Edited By Monika,
  • Updated: 04 Oct, 2025 12:47 PM
नारी डेस्क : भारत में हर घर की रसोई में मसाले, सब्ज़ियां, ड्राई फ्रूट और फल न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। आज हम आपको करी पत्ता यानी “मीठी नीम” के स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभों के बारे में जानेंगे। करी पत्ता न केवल खाने में स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके पत्तों में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं।

करी पत्ते के औषधीय गुण

करी पत्ते में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल्स जैसे मुरया सायनिन और कैरियोफायलिन मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसके साथ ही इसमें विटामिन B1, B3, B9 और C और आवश्यक खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि करी पत्ता न केवल बालों और त्वचा, बल्कि नेत्र और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता है।

मीठी नीम (करी पत्ता) के स्वास्थ्य लाभ

रक्तचाप नियंत्रित रखने में : करी पत्ता रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मददगार है। उच्च रक्तचाप वाले लोग रोज़ाना सुबह 7-8 पत्ते चबाकर सेवन करें, जिससे रक्तचाप संतुलित रहता है और हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है।

प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट : करी पत्ता एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। शाम के समय इसके पत्ते चबाने से शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है, जिससे थकान दूर होती है और शरीर तरोताजा महसूस करता है।

पेचिश और दस्त में : करी पत्ता पेचिश और दस्त जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है। कुछ पत्तियों को हल्के पानी में उबालकर पीने से पेट की परेशानियाँ दूर होती हैं और दस्त में राहत मिलती है।

पेट की समस्या में : करी पत्ता पेट के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके हरे पत्तों का ताज़ा अर्क तैयार कर पीने से पेट की समस्या में राहत मिलती है और पाचन तंत्र संतुलित रहता है।

नेत्र रोगों में : करी पत्ता नेत्र रोगों में भी फायदेमंद है। सूखी पत्तियों का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेने से रतौंधी और अन्य दृष्टि संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है और आँखों की रोशनी बढ़ती है।

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए: करी पत्ता मर्दाना ताकत बढ़ाने में भी प्रभावी है। इसकी छाल या जड़ का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में दूध और मिश्री के साथ लेने से यौन शक्ति में वृद्धि होती है और शरीर भी मजबूत एवं पुष्ट बनता है।

एक्जिमा और घावों में: करी पत्ता के बीज का तेल एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है और यह एक्जिमा और घावों में लाभकारी माना जाता है। इसे प्रभावित स्थान पर लगाने से संक्रमण कम होता है, घाव जल्दी ठीक होते हैं और त्वचा स्वस्थ रहती है।

बालों के लिए फायदे

घने और काले बाल

करी पत्ता घने और काले बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। पत्तियों को सूखा कर पाउडर बना लें और 4-5 चम्मच पाउडर को 200ml नारियल या जैतून के तेल में उबालें। ठंडा होने के बाद इस तेल को रोज़ रात को बालों में लगाएं। गुनगुना तेल लगाने से परिणाम जल्दी दिखाई देने लगते हैं और बाल मजबूत, घने एवं काले बनते हैं।

सफ़ेद बाल काले करें

करी पत्ता सफ़ेद बालों को काला करने में भी मदद करता है। पत्तों का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा दही मिलाएं और 20-25 मिनट तक बालों में लगाकर छोड़ दें। फिर बालों को धो लें। नियमित इस्तेमाल करने से बाल धीरे-धीरे काले, घने और स्वस्थ दिखने लगते हैं।

बालों की जड़ मजबूत करें

करी पत्ता बालों की जड़ों को मजबूत करने में भी असरदार है। इसे चबाकर या पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों और स्कैल्प पर लगाने से बाल मजबूत, घने और स्वस्थ बनते हैं।

रूसी और झड़ते बाल

करी पत्ता रूसी और झड़ते बालों में भी लाभकारी है। पत्तों और दूध का लेप स्कैल्प पर लगाकर 20 मिनट बाद धो दें। इसे कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से करने से रूसी कम होती है और बालों की वृद्धि बढ़ती है।

त्वचा और चेहरे के लिए फायदे

चेहरे की चमक: करी पत्तों का फेस पैक चेहरे की रौनक और रंगत बढ़ाता है।

पिंपल्स और एक्ने: हरी पत्तियों को पीसकर नींबू का रस मिलाएं। 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं, फिर धो लें।

चेहरे का सौंदर्य : सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर गुलाबजल, मुलतानी मिट्टी और तेल मिलाकर 20 मिनट चेहरे पर लगाएं। ठंडे पानी से चेहरा धोने से त्वचा साफ और मुलायम होगी।

करी पत्ता का उपयोग

चाय के रूप में: पत्तों को पानी में उबालें, नींबू और थोड़ी चीनी मिलाएं। रोज़ाना सेवन से बाल लंबे और घने होंगे।

तेल के रूप में: सूखे पत्तों को नारियल तेल में उबालें, तेल को छानकर रात को लगाएं।

पेस्ट या चूर्ण के रूप में: बालों और त्वचा पर लगाएं।

करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है। यह बालों, त्वचा, नेत्र, यौन शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इसका नियमित उपयोग करने से कई बीमारियों से बचाव और उपचार संभव है। इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं।

