7 महीने गर्भवती इस एक्ट्रेस की हादसे में दर्दनाक हुई थी मौत, शादी और वसीयत बनी विवाद की वजह

नारी डेस्क: 90 के दशक की लोकप्रिय और साउथ की पावरफुल एक्ट्रेस सौंदर्या का नाम फिल्म इंडस्ट्री के चमकते सितारों में शुमार था। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में उनके अभिनय का जादू लोगों को हमेशा याद रहेगा। लेकिन साल 2004 में एक भयानक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। उस समय वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थीं। सौंदर्या ने अपने मामा के बेटे जी.एस. रघु से शादी की थी।

सिनेमा में करियर

सौंदर्या ने फिल्मों में कदम 1992 में रखा। उनकी पहली फिल्म ‘बा नाना प्रिथीशु’ ही लोगों और फिल्ममेकरों की नजर में आ गई। इसके बाद उन्हें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम मिला। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया और उनके रोल की जमकर तारीफ हुई। सौंदर्या ने कई बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड्स जीते और हर फिल्ममेकर उनके साथ काम करने को उत्सुक था। उनकी फिल्मों में एक्टिंग की गंभीरता और सादगी हमेशा दर्शकों के दिलों में जगह बनाती रही।

निजी जीवन और शादी

सौंदर्या ने 2003 में अपने बचपन के दोस्त और मामा के बेटे जी.एस. रघु से शादी की। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन प्रेग्नेंसी के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बनाया। उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा को भी महत्व दिया। सौंदर्या ने अनाथ बच्चों के लिए तीन स्कूल खोले, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी।

राजनीति में कदम

सौंदर्या ने 2004 में राजनीति में भी प्रवेश किया और बीजेपी तथा तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ीं। अप्रैल 2004 में वह एक पॉलिटिकल रैली के लिए प्राइवेट 4-सीटर विमान से जा रही थीं, तभी विमान 100 मीटर ऊपर जाने के बाद आग पकड़ गया और क्रैश हो गया। सौंदर्या समेत विमान में सवार सभी की दर्दनाक मौत हो गई। तमिल डायरेक्टर आर.वी. उदयकुमार ने बताया कि सौंदर्या ने हादसे से एक दिन पहले उन्हें बताया था कि वह फिल्मों में और काम नहीं करेंगी और अपनी प्रेग्नेंसी पर ध्यान देंगी।

वसीयत और संपत्ति विवाद

सौंदर्या ने अपनी संपत्ति और गहनों की वसीयत शादी से कुछ महीने पहले बना ली थी। इसमें हैदराबाद और बेंगलुरु की संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट और गहनों का बंटवारा घर के अलग-अलग सदस्यों में करने का जिक्र था। सौंदर्या की मौत के बाद उनके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। उनकी भाभी ने पति और सास के खिलाफ केस दायर किया। यह मामला 11-12 साल बाद जाकर सुलझा।

सौंदर्या की यादें

सौंदर्या केवल एक बड़ी एक्ट्रेस नहीं थीं, बल्कि एक समाजसेवी और निस्वार्थ इंसान भी थीं। उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय से और समाज में अपनी नेकिय़त से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई। सौंदर्या की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किस्मत और समय कभी-कभी सबसे शानदार जीवन को भी अचानक बदल सकते हैं, लेकिन उनके योगदान और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।