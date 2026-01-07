07 JANWEDNESDAY2026 4:29:46 PM
44 साल की शुभांगी अत्रे पिंक ड्रेस में छाईं, फैंस हुए कायल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Jan, 2026 03:28 PM
नारी डेस्क: टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री शुभांगी अत्रे, जिन्हें लोग 'अंगूरी भाभी' के नाम से जानते हैं, अब भले ही टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन वह लगातार सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। अपनी ग्लैमरस तस्वीरों के जरिए वह फैंस का दिल जीतती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने गुलाबो रानी स्टाइल में पिंक कलर की ड्रेस पहनकर सभी को प्रभावित किया।

शुभांगी का नया स्टाइलिश रूप

शुभांगी ने टीवी पर हमेशा साड़ी में अपने किरदार अंगूरी भाभी के रूप में लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन रियल लाइफ में वह बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। उनकी हाल की तस्वीरों में वह नूडल स्ट्रैप वाली पिंक ड्रेस में नजर आईं। इस ड्रेस में उनका पोज और अदाएं फैंस को बहुत पसंद आईं। फैंस ने उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें शो में वापस आने की बात भी कही।

ड्रेस का डिजाइन और खासियत

शुभांगी की पिंक ड्रेस सिंपल और क्लासी थी। इसमें कोई जटिल एम्ब्रॉयडरी या सेक्विन नहीं था। ड्रेस का नेकलाइन स्ट्रेट और बॉडी फिटेड था, जबकि स्कर्ट का हिस्सा फ्लेयर और प्लीट्स के साथ खूबसूरत फ्लोइ सिल्हूट में था। फ्लोर लेंथ हेम और बॉल गाउन जैसा फील इसे प्रिंसेस वाइब्स दे रहा था।

जूलरी और एक्सेसरीज़

शुभांगी ने अपने लुक को मिनिमल जूलरी से कंप्लीमेंट किया। उनके राउंड डिटेलिंग वाले ड्रॉप इयररिंग्स और हाथ में बेज कलर की डिजिटल वॉच उनके स्टाइल को और क्लासी बनाते हैं। इस तरह ‘लेस इज मोर’ कॉन्सेप्ट अपनाकर उन्होंने अपने आउटफिट को ओवरपावर नहीं होने दिया।

हेयर और मेकअप

शुभांगी ने अपने बालों को मिडिल पार्टीशन के साथ खुला रखा। मेकअप में उन्होंने पिंकिश टोन की आइज़ और सॉफ्ट पिंक लिप्स का इस्तेमाल किया, जिससे उनका चेहरा और फीचर्स निखरकर सामने आए।

फैंस की प्रतिक्रियाएं

उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। फैंस ने उनकी खूबसूरती और स्टाइल की जमकर तारीफ की। किसी ने उन्हें ‘खूबसूरत भाभी जी’ कहा, किसी ने ‘परी और प्रिटी’ बताया। कई फैंस ने लिखा कि उन्हें शो में वापस देखना चाहते हैं। कुछ ने उन्हें ‘रियल बार्बी गर्ल’ और ‘खूबसूरत कमल के फूल जैसी’ बताया।

शुभांगी अत्रे का यह गुलाबो रानी स्टाइल लुक दिखाता है कि वह अब भी स्टाइल और ग्लैमर में पीछे नहीं हैं, और उनके फैशन सेंस ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है।  

