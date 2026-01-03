03 JANSATURDAY2026 3:49:53 PM
धूप-धूल से ज्यादा घर की ये चीजें  Hair और Skin काे चुपचाप कर रही डैमेज

नारी डेस्क: अक्सर हम सोचते हैं कि स्किन और बालों को नुकसान बाहर की धूप-धूल से होता है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक घर के अंदर की कुछ आदतें और चीजें भी त्वचा और बालों को चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए जानते हैं घर की उन चीजों के बारे में जो धीरे- धीरे आपकी स्किन और बालों को डैमेज कर रही हैं। 


गंदे बेडशीट और तकिए के कवर

इनमें बैक्टीरिया और धूल जमती है। यह मुंहासे, हेयर फॉल और स्कैल्प इंफेक्शन का कारण बनते हैं। ऐसे में  हफ्ते में 1–2 बार बदलना ही चाहिए।

PunjabKesari
बहुत गरम पानी से नहाना

 बहुत गरम पानी से नहाने से स्किन का नैचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, बाल कमजोर और टूटने लगते हैं। कोशिश करें कि नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें


ज्यादा केमिकल वाले क्लीनर

 फ्लोर क्लीनर, रूम फ्रेशनर, स्प्रे स्किन एलर्जी और हेयर डैमेज का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में हमेशा माइल्ड या नेचुरल क्लीनर ही चुनें।


घर के अंदर धूम्रपान

पैसिव स्मोकिंग से समय से पहले झुर्रियां, बालों का झड़ना और स्किन डल होने जैसी समस्याएं होती हैं। घर में स्मोकिंग बिल्कुल न करें


देर रात तक स्क्रीन के सामने रहना

मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की ब्लू लाइट स्किन एजिंग तेज करती है जो डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें।

PunjabKesari
बार-बार हाथ से चेहरा छूना

 हाथों पर मौजूद कीटाणु पिंपल्स और रैशेज़ का कारण बनते हैं। घर में अकसर हम ये गलती करते रहते हैं, इसलिए बिना वजह चेहरा न छुएं और हाथों को साथ रखें।


घर में धूल और वेंटिलेशन की कमी

 बंद कमरों में एलर्जी, स्कैल्प इचिंग, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। ऐसे में  रोज़ खिड़कियां खोलें, घर साफ रखें।


हेयर स्टाइलिंग टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल

 स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर बालों की नमी खत्म कर देते हैं और  स्प्लिटएंड्स भी इसी कारण ज्यादा बढ़ते हैं।  इन चीजों का सीमित ही इस्तेमाल करें। 


डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह

महंगे प्रोडक्ट्स से ज्यादा ज़रूरी है सही आदतें। घर का माहौल जितना साफ और संतुलित होगा  स्किन उतनी ही ग्लोइंग होगी।

