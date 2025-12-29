30 DECTUESDAY2025 10:13:30 AM
'इतनी Fit फिर भी Diabetes हो गया' परेशान Urvashi Dholakia ने बताया कैसे लग गई बीमारी?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Dec, 2025 04:48 PM
नारी डेस्क:  टीवी की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया (46 वर्ष) ने हाल ही में अपनी सेहत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में उन्हें एक ट्यूमर का पता चला था, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें डायबिटीज (शुगर) हो गई है।

उर्वशी को कैसे पता चला कि उन्हें डायबिटीज है?

उर्वशी ने बताया कि जब वह डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा 11’ में हिस्सा ले रही थीं, तब शो के आखिरी हफ्ते में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा “मुझे लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि मुझे यह समस्या बचपन से है। शो से बाहर होने के एक हफ्ते बाद जब मैं शूटिंग पर गई, तब मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ।” इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई, तब पता चला कि उनके शरीर में ट्यूमर है। एक महीने के अंदर सर्जरी कर ट्यूमर निकाल दिया गया। लेकिन इसी दौरान यह भी सामने आया कि उन्हें डायबिटीज है।

उर्वशी की लाइफस्टाइल कैसी थी?

उर्वशी ने साफ कहा वह जिम या योगा नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि वह जो चाहें खा सकती हैं। यानी देखने में फिट होने के बावजूद, अंदर से शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। क्या ट्यूमर या सर्जरी से डायबिटीज हो सकती है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों ने आसान भाषा में दिया है। (डायबिटीज विशेषज्ञ) के अनुसार ट्यूमर हटाने से सीधे डायबिटीज नहीं होती लेकिन सर्जरी के दौरान शरीर पर ज्यादा तनाव पड़ता है। कई बार स्टेरॉयड दवाएं दी जाती हैं, जिससे शुगर बढ़ सकती है। अगर ट्यूमर अग्न्याशय (Pancreas) के पास हो, तो इंसुलिन पर असर पड़ सकता है। इलाज के दौरान बार-बार जांच होती है, जिससे पहले से छुपी डायबिटीज सामने आ जाती है।

कई लोगों में पहले से ही खतरे मौजूद होते हैं, जैसे

एक्सरसाइज की कमी

बैठी रहने वाली जीवनशैली

गलत खान-पान

ट्यूमर असली कारण नहीं होता, बल्कि वह डायबिटीज को जल्दी पकड़ने का कारण बनता है

अच्छी खबर क्या है?

डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी के बाद भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है इसके लिए जरूरी है सही डाइट, नियमित व्यायाम ,डॉक्टर की दी हुई दवाएं
समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच।

डॉक्टरों की सलाह

“घबराने की जरूरत नहीं है। ट्यूमर से डायबिटीज होना बहुत दुर्लभ है। अगर समय पर ध्यान दिया जाए, तो डायबिटीज को अच्छी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है।”

इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है?

सिर्फ बाहर से फिट दिखना काफी नहीं है। बिना एक्सरसाइज और सही खान-पान के डायबिटीज किसी को भी हो सकती है। बीमारी कई बार चुपचाप शरीर में बढ़ती रहती है। समय-समय पर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और डॉक्टरों की राय पर आधारित है। किसी भी इलाज या जीवनशैली में बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।  

