इन लोगों का साथ नहीं छोड़ती किस्मत, क्या आपका मूलांक भी हैं इनमें शामिल?

नारी डेस्क : कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को किस्मत का साथ मिले, तो वह जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। वहीं, अगर किस्मत साथ न दे, तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में जानना रोचक है कि कौन-से मूलांक वाले जातक किस्मत के धनी माने जाते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तिथि से उसका मूलांक पता किया जाता है। हर मूलांक का किसी ग्रह से संबंध होता है, और उसी ग्रह का प्रभाव उस मूलांक के जातक पर दिखाई देता है। आइए जानते हैं वे लकी मूलांक, जिन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलता है।
मूलांक 2 – दूसरों पर निर्भर नहीं होते
जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29
ग्रह स्वामी: चंद्रदेव
लक्षण: शांत, धैर्यवान, विचारशील और आत्मविश्वासी
किस्मत: यह जातक अपनी बुद्धि और मेहनत से सफलता पाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि इनके साथ रहती है। ये लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते।
मूलांक 6 – ऐशो-आराम के शौकीन
जन्म तिथि: 6, 15, 24
ग्रह स्वामी: शुक्र देव
लक्षण: आकर्षक, खुशमिजाज, वफादार और लग्जरी चीज़ों के प्रेमी
किस्मत: इनका जीवन दौलत और शोहरत से भरा रहता है। किस्मत का पूरा साथ उन्हें ऐशो-आराम की जिंदगी देता है।
मूलांक 7 – लकी और आध्यात्मिक
जन्म तिथि: 7, 16, 25
ग्रह स्वामी: केतु
लक्षण: आध्यात्मिक, दार्शनिक, चिंतनशील और शांत
किस्मत: अच्छे भाग्य के कारण मूलांक 7 के जातकों को हर काम में सफलता मिलती है। इन्हें भी लकी मूलांक में गिना जाता है।
ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि मूलांक 2, 6 और 7 वाले जातक किस्मत के धनी माने जाते हैं। यदि आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है, तो आप जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं।