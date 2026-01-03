पतंगबाजी के शौकीनों के लिए खुशखबरी, यहां लग रहा 3 दिन का मेला

नारी डेस्क : दिल्ली में पतंग उड़ाने के शौकीनों के लिए बड़ा मौका आने वाला है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से बांसेरा में 16 से 18 जनवरी तक तीन दिन का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान लोग खुले मैदान में अपनी पतंग उड़ाने के साथ-साथ पतंग के इतिहास और महत्व के बारे में भी जान सकेंगे।

खास आकर्षण और थीम

इस महोत्सव की थीम “पतंग का इतिहास और महत्व” रखी गई है। इसके तहत एक विशेष पवेलियन भी तैयार किया जाएगा, जिसमें पतंगों के विकास की कहानी प्रदर्शित की जाएगी। यहां अलग-अलग दौर की पतंगें, उनके आकार, इस्तेमाल और उड़ाने की तकनीक को पैनल्स के जरिए समझाया जाएगा। भारत और विदेशों में प्रचलित पतंगों की झलक भी देखने को मिलेगी।

गैलरी और फोटोग्राफी

महोत्सव में एक विशेष गैलरी होगी, जिसमें पुराने समय में पतंग के युद्ध, सैन्य और राजनीतिक उपयोग को दर्शाया जाएगा। इसके लिए स्केच, फोटो मॉडल और रेप्लिका प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा हाई क्वालिटी फोटो एग्जिबिशन में देश-विदेश के पतंग महोत्सव, पारंपरिक पतंग संस्कृति और कलात्मक पतंग की तस्वीरें दिखाई जाएंगी।

बच्चों और लोक कला के लिए भी मज़ा

पतंग के अलावा मेले में खाने-पीने के स्टॉल, अलग-अलग राज्यों के लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बच्चों के लिए खेल-कूद और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी का आयोजन होगा। महोत्सव में पतंग परेड भी निकाली जाएगी, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल पतंगबाज हिस्सा लेंगे। बांसेरा परिसर को आकर्षक थीम आधारित पतंग सजावट से सजाया जाएगा।

प्रवेश और समय

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में आम लोगों की एंट्री पूरी तरह फ्री रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी शाम 4:30 बजे से होगी। आयोजन के दौरान प्रतिदिन लगभग 3000 विजिटर्स के आने की उम्मीद है।