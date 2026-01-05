05 JANMONDAY2026 9:51:22 PM
Nari

Jay-Mahhi के रिश्ते में आई 20 साल की लड़की, क्या बीवी को दे रहे थे धोखा इसी लिए हुआ तलाक?

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 05 Jan, 2026 08:44 PM
नारी डेस्कः साल 2026 की शुरुआत में ही टीवी के फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज ने अपने अलग होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोग ये जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर दोनों केे रिश्ते में क्या गलत हो गया जो बात तलाक तक पहुंच गई इसी बीच अब रेडिट पर कुछ पोस्ट वायरल हो रही है जिसे इस रिश्ते के टूटने की वजह माना जा रहा है। जी हां, इस वायरल रेडिट पोस्ट की मानें तो जय भानुशाली 20 साल की एक महिला को डेट कर रहे हैं जिनका नाम अलिशा शेख बताया जा रहा है उनकी वजह से माही विज से अलग हुए हैं।  
PunjabKesari

इस वायरल पोस्ट में कहा गया है कि जय भानुशाली माही विज को अलिशा शेख के लिए धोखा दे रहे थे। इस वायरल पोस्ट में उनकी एक महिला के साथ तस्वीर भी साझा की गई है, उसके बाद से सोशल मीडिया में डिबेट शुरू हो गई है जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई उस लड़की द्वारा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया गया। खैर, अब क्या सच है और क्या झूठ, अभी कपल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और ना ही नारी पंजाब केसरी इसकी पुष्टि करता है। 
PunjabKesari

बता दें कि जय भानुशाली और माही विज दोनों ने सीक्रेट वेडिंग की थी। 3 महीने की डेटिंग के बाद जय ने माही को शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली । इसके बाद कपल ने आईवीएफ के जरिए अपने पहले बच्चे तारा का वेलकम किया। हालांकि कपल ने खुशी और राजवीर नाम के दो बच्चों को गोद भी लिया लेकिन अब 15 साल के बाद ये रिश्ता टूट चुका है। जय से तलाक की जानकारी देने के बाद माही विज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मिस्ट्री मेसेज साझा किया, जिसमें उन्होंने ‘एक बेहतर इंसान बनने’ की बात कही और अपना इंस्टाग्राम बायो भी बदलकर ‘Fighter’ कर लिया।
 

Nari Special

