2025 में इन बीमारियों ने मचाया सबसे ज्यादा कहर, 2026 में इनसे बचने के लिए कैसे रहे तैयार?

नारी डेस्क: साल 2025 में देशभर में कई तरह की बीमारियों ने लोगों को परेशान किया। डेंगू, चिकनगुनिया और COVID-19 जैसी बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। खासतौर पर डेंगू के कारण कई जगहों पर मौतों के मामले सामने आए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हर बीमारी के फैलने का एक खास पैटर्न होता है, जिसे समझकर आने वाले साल में इनसे बचाव किया जा सकता है।

मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का बढ़ता खतरा

2025 में डेंगू और चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले उन इलाकों में देखे गए, जहां गंदगी थी और पानी लंबे समय तक जमा रहा। बारिश के मौसम में मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। अगर 2026 में बरसात शुरू होने से पहले ही घर, मोहल्ले और आसपास की जगहों पर जमा पानी और कचरे को साफ कर दिया जाए, तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

COVID-19 और लोगों की लापरवाही

COVID-19 ने 2025 में भी नए वैरियंट के साथ लोगों को प्रभावित किया। देखा गया कि कई लोग सर्दी, जुकाम और खांसी को मामूली समझकर डॉक्टर को नहीं दिखाते और खुद ही दवाइयां लेने लगते हैं। इसी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मास्क पहनना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

खसरा की वापसी ने बढ़ाई चिंता

साल 2025 में खसरा जैसी पुरानी बीमारी ने भी दोबारा दस्तक दी। यह बीमारी उन लोगों में ज्यादा देखने को मिली, जिन्होंने पूरा टीकाकरण नहीं कराया था। वैक्सीनेशन को नजरअंदाज करना इस बीमारी के फैलने का बड़ा कारण बना। स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि बच्चों और बड़ों दोनों को समय पर जरूरी टीके जरूर लगवाने चाहिए।

त्वचा और आंखों के संक्रमण के मामले

2025 में कंजंक्टिवाइटिस, फंगल स्किन इंफेक्शन और खुजली जैसी समस्याएं भी बड़ी संख्या में सामने आईं। इन बीमारियों का मुख्य कारण साफ-सफाई और पर्सनल हाइजीन की कमी रहा। कई लोग तौलिया, मेकअप का सामान और रेजर जैसी चीजें दूसरों के साथ साझा करते हैं, जिससे संक्रमण जल्दी फैलता है। इन समस्याओं से बचने के लिए व्यक्तिगत साफ-सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

खुद से दवाइयां खाना बन रहा है खतरा

कई लोगों ने बीमारी होने पर डॉक्टर से सलाह लेने की बजाय खुद से दवाइयां लेना शुरू कर दिया या दवाइयों का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। इससे बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती और आगे चलकर यूरिनरी या सांस से जुड़ी संक्रमण की समस्या हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि दवाइयां हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही लेनी चाहिए और पूरा कोर्स करना चाहिए।

2026 में बीमारियों से बचने का आसान तरीका

अगर लोग साफ-सफाई का ध्यान रखें, मच्छरों को पनपने से रोकें, समय पर डॉक्टर से सलाह लें, पूरा टीकाकरण कराएं और खुद से दवाइयां खाने से बचें, तो 2026 में इन बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है।