लबूबू डॉल छोड़ों अब आ गया है Mirumi Toy, इसके पीछे दिवानी हो रही है दुनिया

नारी डेस्क: नए साल में दुनिया को पागल बनाने के लिए एक नया खिलौना बाजार में आ गया है। जहां पिछला साल लबूबू डॉल का था तो वहीं यह साल टोक्यो की युकाई इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए इन हाइपररियलिस्टिक चार्म्स, मिरुमी का हो सकता है। अगर आप इसे लबूबू जैसा कोई आम बैग चार्म समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली नज़र में मिरुमी एक बैग के स्ट्रैप पर क्लिप किए गए मुलायम खिलौने जैसा लग सकता है, लेकिन यह छोटा रोबोट सोच-समझकर बनाया गया है।

यह एक रोएंदार साथी रोबोट है जो अपने आस-पास की चीज़ों पर आसान लेकिन एक्सप्रेसिव हरकतों से रिएक्ट करता है, जो एक छोटे बच्चे के जिज्ञासु लेकिन शर्मीले व्यवहार की नकल करता है। यह एक रोबोट है, लेकिन यह वो काम नहीं करेगा जिनकी आप किसी रोबोट से उम्मीद करते हैं। मिरुमी आपके फर्श की सफ़ाई नहीं करेगा, आपके घर में घूमेगा नहीं या आपके मैसेज का जवाब नहीं देगा। इसके बजाय, इसे छोटे-छोटे इंसानी रिएक्शन पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सड़क पर किसी अजनबी की मुस्कान, कैफे की लाइन में खड़े किसी व्यक्ति का मज़ाकिया इशारा, या यात्रियों के बीच जुड़ाव का एक छोटा सा पल।



अपने लंबे, लचीले हाथों से पर्स या बैकपैक के स्ट्रैप पर सुरक्षित रूप से क्लिप होने के बाद मिरुमी बैग हिलते ही अपने आस-पास की चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देता है। यह आस-पास के लोगों या चीज़ों की ओर अपना सिर झुकाता है। अगर इसे हिलाया जाए, तो यह अपना सिर भी हिला सकता है? यह सिर पर थपथपाने पर भी रिएक्ट करता है, आवाज़ की तरफ मुड़ता है और अपने आप चलता है। बैटरी को टाइप-C केबल से रिचार्ज किया जा सकता है। बैटरी कम होने पर मिरुमी थकान से अपना सिर हिलाता है।



इसे खुशी के छोटे-छोटे पल लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिरुमी का आइडिया 2024 में युकाई में एक इंटरनल मेक-ए-थॉन से आया, जहां डिज़ाइनरों ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी को इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ मिलाने का फैसला किया। इसका ब्रीफ सिंपल था कुछ ऐसा बनाना जो बच्चों या पालतू जानवरों के आसपास लोगों को महसूस होने वाली अचानक खुशी को कैप्चर कर सके।

