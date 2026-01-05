'मैं बनूंगा तुम्हारे पैर' पिता ने किया था बेटी Sudha Chandran से वादा और मरते दम तक निभाया

नारी डेस्कः कहते हैं कि मां - बाप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया सुधा चंद्रन के पिता ने किया था, ऐसा वादा जिसने सुधा की जिंदगी ही बदल दी। पिता के इस प्यार और योगदान को वो कभी नहीं भूल सकती। जी हां, हम बात कर रहे टीवी इंडस्ट्री की फेमस और सबसे पुरानी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की जिन्हें 17 साल की उम्र में अपनी एक टांग खोनी पड़ी थी, इस दर्द के साथ वो जीना ही नहीं चाहती थी लेकिन पिता ने अपनी बेटी को वादा किया कि वो उसके पैर बनेंगे और पूरी जिंदगी उनका साथ देंगे।



केरल के मिडल क्लास फैमिली में जन्मी सुधा, बचपन से ही डांस का शौंक रखती थी। महज 3 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो किए लेकिन एक दिन सबकुछ बदल गया। पेरेंट्स के साथ सफर कर रही सुधा का एक्सीडेंट हो गया, हादसे में उनके दोनों पैर जख्मी हो गए। सही इलाज ना मिलने पर उनका दाहिना पैर गैंगरीन का शिकार हो गया और उसे काटने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन इस हादसे ने सुधा को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उस एक्सीडेंट के बाद सुधा के पास जीने की कोई वजह नहीं थी।



सुधा ने पिता से कहा था- 'हो सके तो मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती'। वो अपने माता-पिता पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी हालांकि उस वक्त उनके पिता ने उन्हें संभाला और कहा कि वो उनके पैर बनकर साथ देंगे। उन्होंने अपने दिए हुए इस वादे को अपनी आखिरी सांस तक पूरा किया। सुधा आज जिस मुकाम पर हैं वो अपने पिता और माता की बदौलत हैं।

बता दें कि हाल ही में सुधा ने अपने घर माता की चौकी रखी थी और इस चौकी में वह पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आई।