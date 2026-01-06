06 JANTUESDAY2026 7:13:04 PM
Nari

Sakat Chauth 2026 पर हाथों में सजाएं सुंदर मेहंदी, देखें गणेश जी के खास डिजाइन

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Jan, 2026 01:21 PM
Sakat Chauth 2026 पर हाथों में सजाएं सुंदर मेहंदी, देखें गणेश जी के खास डिजाइन

नारी डेस्क : सकट चौथ हर साल माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन सुहागिन महिलाओं के हाथों में प्यारी-प्यारी मेहंदी जरूर नजर आती है। अगर आप भी सकट चौथ पर मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो यहां आपको कुछ बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलेंगे।

सकट चौथ का महत्व

सकट चौथ माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं हाथों में शगुन की मेहंदी लगाकर तैयार होती हैं और उसके बाद गणेश जी की पूजा करती हैं। इस खास अवसर पर हाथों में रची गई मेहंदी न सिर्फ खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी होता है।

PunjabKesari

यें भी पढ़ें : केरल में तेजी से फैल रहा ये वायरस! कई लोग हो रहें शिकार, जानें कैसे होता है इंफेक्शन

 

गणेश जी की मेहंदी डिजाइन

अगर आप अपने हाथों में सबसे खास और आकर्षक डिजाइन चाहती हैं, तो गणपति जी का चित्र हाथों में बनाएं। इस मेहंदी के सामने बाकी सारे डिजाइन्स फीके पड़ जाते हैं।

PunjabKesari

स्लिम और सिंपल डिजाइन्स

जो महिलाएं सिंपल और मिनिमल डिजाइन्स पसंद करती हैं, उनके लिए फ्रंट या बैक हैंड पर गणेश जी की छोटी सी इमेज बनाना बेस्ट है। यह आपके हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाएगा।

PunjabKesari

यें भी पढ़ें : सर्दियों में ब्राउन Eggs खाने के फायदे, जानें किन लोगों को नहीं खाना चाहिए

भरे-भरे और फूलों वाले डिजाइन्स

अगर आप नई दुल्हन हैं या भरे-भरे हाथ पसंद करती हैं, तो फूलों वाली हैंड मेहंदी सबसे उपयुक्त है। ये डिजाइन्स आपके हाथों की गोरी चमक को और भी निखारते हैं।

PunjabKesari

मिनिमल और टैटू जैसी मेहंदी

नए जमाने की लड़कियों को मिनिमल मेहंदी पसंद आती है। आप सकट चौथ पर टैटू जैसी छोटी और स्टाइलिश मेहंदी भी लगा सकती हैं। यह डिजाइन्स हाथों को सुंदर और मॉडर्न लुक देते हैं। सकट चौथ के इस खास मौके पर अपने हाथों को सजाएं और गणेश जी की पूजा के साथ इस दिन को और भी यादगार बनाएं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it