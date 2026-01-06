Sakat Chauth 2026 पर हाथों में सजाएं सुंदर मेहंदी, देखें गणेश जी के खास डिजाइन

नारी डेस्क : सकट चौथ हर साल माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन सुहागिन महिलाओं के हाथों में प्यारी-प्यारी मेहंदी जरूर नजर आती है। अगर आप भी सकट चौथ पर मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो यहां आपको कुछ बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलेंगे।

सकट चौथ का महत्व

सकट चौथ माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं हाथों में शगुन की मेहंदी लगाकर तैयार होती हैं और उसके बाद गणेश जी की पूजा करती हैं। इस खास अवसर पर हाथों में रची गई मेहंदी न सिर्फ खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी होता है।

गणेश जी की मेहंदी डिजाइन

अगर आप अपने हाथों में सबसे खास और आकर्षक डिजाइन चाहती हैं, तो गणपति जी का चित्र हाथों में बनाएं। इस मेहंदी के सामने बाकी सारे डिजाइन्स फीके पड़ जाते हैं।

स्लिम और सिंपल डिजाइन्स

जो महिलाएं सिंपल और मिनिमल डिजाइन्स पसंद करती हैं, उनके लिए फ्रंट या बैक हैंड पर गणेश जी की छोटी सी इमेज बनाना बेस्ट है। यह आपके हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाएगा।

भरे-भरे और फूलों वाले डिजाइन्स

अगर आप नई दुल्हन हैं या भरे-भरे हाथ पसंद करती हैं, तो फूलों वाली हैंड मेहंदी सबसे उपयुक्त है। ये डिजाइन्स आपके हाथों की गोरी चमक को और भी निखारते हैं।

मिनिमल और टैटू जैसी मेहंदी

नए जमाने की लड़कियों को मिनिमल मेहंदी पसंद आती है। आप सकट चौथ पर टैटू जैसी छोटी और स्टाइलिश मेहंदी भी लगा सकती हैं। यह डिजाइन्स हाथों को सुंदर और मॉडर्न लुक देते हैं। सकट चौथ के इस खास मौके पर अपने हाथों को सजाएं और गणेश जी की पूजा के साथ इस दिन को और भी यादगार बनाएं।

