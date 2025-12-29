7 बड़ी बीमारियों का इलाज है आंवला, हर रोग में अलग तरीके से करें सेवन

नारी डेस्क: आंवला सेहत के लिए एक बहुत ही लाभकारी फल माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पेट, लिवर, दिल, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हैं। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक, आंवला को शरीर के लिए बेहद उपयोगी माना गया है। लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है, जब इसे समस्या के अनुसार सही तरीके से लिया जाए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार, अलग-अलग बीमारियों में आंवला लेने का तरीका भी अलग होता है। सही विधि से सेवन करने पर यह फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कब्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, बाल झड़ना और पुरानी खांसी जैसी समस्याओं में राहत दे सकता है।

फैटी लिवर में आंवला कैसे लें

आज के समय में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, फैटी लिवर में 10 ml आंवला जूस, 10 ml एलोवेरा जूस और 20 ml पानी मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है। यह मिश्रण लिवर को डिटॉक्स करने और उसकी कार्यक्षमता बेहतर करने में मदद करता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आंवला

बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारियों का बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे में 10 ml आंवला जूस, 10 ml अदरक का जूस और 15 ml पानी मिलाकर लेने की सलाह दी जाती है। यह मिश्रण खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक माना जाता है।

व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या में

महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होने पर 5 ग्राम आंवला चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर लेना चाहिए। इसके बाद ऊपर से चावल का पानी पीने की सलाह दी जाती है। इससे शरीर की कमजोरी और इस समस्या में राहत मिल सकती है।

बाल झड़ने की समस्या में आंवला

बालों का ज्यादा झड़ना आजकल एक आम समस्या बन गई है। इसे रोकने के लिए 20 ml आंवला जूस को 5 ग्राम मिश्री के साथ लिया जा सकता है। इसके अलावा, 1 चम्मच आंवला चूर्ण को 1 चम्मच देसी घी और थोड़ी मिश्री के साथ लेने से भी बालों को पोषण मिलता है।

पुरानी खांसी और कमजोर इम्युनिटी में

अगर किसी को लंबे समय से खांसी रहती है या बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो इम्युनिटी मजबूत करना जरूरी होता है। ऐसे में आंवला चूर्ण या आंवला जूस को शहद के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए

डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए आंवला काफी फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर के अनुसार, आंवला जूस में ताजी हल्दी का जूस मिलाकर सेवन करने से ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

कब्ज की समस्या में आंवला

कम फिजिकल एक्टिविटी और फाइबर की कमी के कारण कब्ज की समस्या बहुत आम हो गई है। इसे दूर करने के लिए सुबह खाली पेट सादा आंवला जूस पीने की सलाह दी जाती है। इससे पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट साफ रहता है।

जरूरी सलाह आंवला जरूर फायदेमंद है, लेकिन हर बीमारी में इसकी मात्रा और तरीका अलग होता है। जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से सेवन करने से लाभ कम हो सकता है, इसलिए सही विधि का पालन करना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी इंस्टाग्राम पर प्रकाशित एक रील और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

