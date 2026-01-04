सर्दियों में फट रही हैं आपकी एड़ियां तो ये घरेलू नुस्खे आएंगे काम

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। शरीर का रूखा पड़ना, होंठों का फटना और एड़ियों का फट जाना आम परेशानी बन जाती है। फटी एड़ियां न सिर्फ देखने में खराब लगती हैं, बल्कि कई बार चलने में दर्द और जलन भी होने लगती है। मार्केट में फटी एड़ियों के लिए कई तरह की क्रीम उपलब्ध हैं, लेकिन अक्सर ये ज्यादा असर नहीं दिखातीं। ऐसे में कुछ घरेलू और आसान नुस्खे आपकी इस समस्या को जल्दी ठीक कर सकते हैं।

रात में जरूर करें ये उपाय

रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी लें।

इसमें आधा नींबू निचोड़ें

थोड़ा सा शैंपू मिलाएं

अब इस पानी में अपने पैरों को 10–15 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे एड़ियां मुलायम होंगी और जमी हुई डेड स्किन धीरे-धीरे निकलने लगेगी।

फटी एड़ियों के लिए फटाफट काम करने वाले टिप्स

रात में सोने से पहले वैसलीन लगाकर मौजे पहन लें, इससे नमी लॉक रहेगी।

ठंड में हमेशा मौजे या चप्पल पहनकर ही चलें, नंगे पैर न चलें।

नारियल तेल और कपूर मिलाकर लगाने से दरारों में राहत मिलती है।

नहाने का समय ज्यादा न रखें, 10–15 मिनट काफी हैं।

रोज रात को ताजा एलोवेरा जेल एड़ियों पर लगाएं।

दिन में बनाएं, रात में लगाएं ये घरेलू पैक

दिन में नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दें।

रात को इस पेस्ट को एड़ियों पर लगाकर सूखने दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

इसके बाद एड़ियों पर क्रीम या तेल लगाकर मौजे पहन लें।

तेल से करें मालिश

फटी एड़ियों पर रोजाना हल्के हाथों से तेल की मालिश करना बेहद फायदेमंद होता है। मालिश के लिए नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तेलों में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और एड़ियों की दरारों को भरने में मदद करते हैं। नियमित रूप से तेल से मालिश करने से एड़ियां मुलायम होती हैं, रूखापन कम होता है और साथ ही शरीर व दिमाग को भी आराम मिलता है।

घर पर बनाएं आसान स्क्रब

अगर एड़ियां ज्यादा फट गई हैं, तो चावल के आटे में आधे नींबू का रस मिलाकर स्क्रब बना लें। इसे हल्के हाथों से एड़ियों पर रगड़ें और धो लें। इससे डेड स्किन निकलती है और एड़ियां जल्दी ठीक होती हैं। फटी एड़ियों की समस्या से बचने के लिए रोजाना पैरों की साफ-सफाई और मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है। नियमित देखभाल से सर्दियों में भी आपकी एड़ियां मुलायम और खूबसूरत बनी रहेंगी।