छोटे बच्चों को Breastfeeding की आदत कैसे छुड़ाएं ? डॉक्टर ने बताया सही तरीका

नारी डेस्क : छोटे बच्चे के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन एक उम्र के बाद बच्चे को स्तनपान से धीरे-धीरे हटाकर ठोस आहार की आदत डालना भी जरूरी हो जाता है। ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाना सिर्फ दूध बंद करना नहीं, बल्कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का एक अहम पड़ाव होता है। कई बार मांएं जल्दबाजी में अचानक स्तनपान छुड़ाने की कोशिश करती हैं, जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे बच्चा चिड़चिड़ा, बेचैन और असुरक्षित महसूस करने लगता है। अगर आप भी अपने बच्चे की ब्रेस्टफीडिंग छुड़वाने की सोच रही हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट की बताई ये बातें आपके लिए मददगार हो सकती हैं।

आसानी से क्यों नहीं छूटती ब्रेस्टफीडिंग की आदत?

गायनेकोलॉजिस्ट के अनुसार बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग की आदत जितनी मेहनत से डाली जाती है, उतनी ही मुश्किल से यह छूटती भी है। इसका कारण यह है कि स्तनपान से बच्चे को केवल पोषण ही नहीं मिलता, बल्कि मां का प्यार, सुरक्षा का एहसास और भावनात्मक जुड़ाव भी मिलता है। यही वजह है कि बच्चा इस आदत से जल्दी अलग नहीं हो पाता और किसी भी तरह के अचानक बदलाव को स्वीकार करने में उसे समय लगता है।

कड़वी चीजों का इस्तेमाल करना क्यों है गलत?

कई मांएं ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने के लिए स्तन पर नेल पेंट, नमक, करेले का रस या नीम जैसी कड़वी चीजें लगाती हैं। डॉक्टरों के अनुसार यह तरीका पूरी तरह गलत है।

ऐसा करने से बच्चे में डर पैदा हो सकता है

मां-बच्चे का भावनात्मक रिश्ता प्रभावित हो सकता है

बच्चा मानसिक रूप से असहज महसूस कर सकता है

सबसे अहम बात, इससे ब्रेस्टफीडिंग की आदत छूटती नहीं है।

क्या एक ही दिन में ब्रेस्टफीडिंग छूट सकती है?

डॉक्टर बताती हैं कि कई माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे को एक दिन अलग सुलाकर या अचानक दूध बंद करके यह आदत छुड़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचानक बदलाव से बच्चा, ज्यादा रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और पहले से ज्यादा ब्रेस्टफीड की मांग करने लगता है। इसलिए यह तरीका बिल्कुल सही नहीं माना जाता।

बच्चे की ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने का सही तरीका क्या है?

ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने के लिए धैर्य और परिवार का सहयोग सबसे जरूरी है।

बच्चे को धीरे-धीरे अलग सुलाने की आदत डालें।

शुरुआत में कुछ घंटों के लिए उसे अपने से अलग सुलाएं।

रात में दूध की जगह पानी या हल्का फूड देने की आदत डालें।

बच्चे को खेल, बातचीत और प्यार से व्यस्त रखें।

कई बार बच्चा भूख की वजह से नहीं, बल्कि आदत के कारण ब्रेस्टफीड करता है, इसलिए आदत बदलना ज्यादा जरूरी होता है।

कितने दिनों में छूटती है ब्रेस्टफीडिंग की आदत?

1 या 2 दिन में नहीं छूटती। इसमें करीब 15–20 दिन से लेकर 1 महीना तक का समय लग सकता है। इस दौरान धैर्य रखें और बच्चे पर दबाव न डालें। अगर आप इसे अचानक बंद करेंगी, तो बच्चा ज्यादा परेशान होगा और आदत छूटने के बजाय और मजबूत हो सकती है।

हर बच्चा अलग होता है, इसलिए ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने की प्रक्रिया भी अलग-अलग हो सकती है। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

