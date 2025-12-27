चेहरे के पिंपल्स दूर करेगा ये Homemade Facemask, त्वचा पर लगाने से मिलेंगे और भी फायदे

नारी डेस्क: महिलाओं की पहली ख्वाहिश होती है कि चेहरा खूबसूरत और बेदाग रहे। इसके लिए वह त्वचा पर कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करती हैं लेकिन फिर भी समस्या से राहत नहीं मिल पाती। ऐसे में आप घर में मौजूद चीजों का सही तरह से इस्तेमाल करके पिंपल्स और एक्ने की समस्या से राहत पा सकते हैं। नैचुरल होममेड फेसमाक्स तैयार करके आप त्वचा की समस्याओं से राहत पा सकते हैं। किचन में पाई जाने वाली दालचीनी और तेजपत्ते के साथ आप स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फेस पैक को बनाने का तरीका...

दालचीनी और तेजपत्ते का फेस मास्क कैसे बनाएं

सामग्री

दालचीनी पाउडर - 2 चम्मच

तेजपत्ता पाउडर - 1 चम्मच

शहद - 2 चम्मच

नींबू का रस - 1 चम्मच

कच्चा दूध - 1 चम्मच

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले आप एक कटोरी में दालचीनी पाउडर डालें। फिर इसमें तेज पत्ते का पाउडर डालकर मिश्रण बना लें। अब इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। सारी चीजों को मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। यदि पेस्ट गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें कच्चा दूध डाल लें। फिर चेहरे को सादे पानी से धोकर फेसपैक लगा लें। 15-20 मिनट तक फेसपैक को चेहरे पर लगाएं। तय समय के बाद चेहरा सादे पानी से धो लें।

फेसपैक के फायदे

पिंपल्स होंगे गायब

दालचीनी में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। यह गुण चेहरे के पिंपल्स और मुहांसे दूर करने में मदद करते हैं। यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं तो आप यह फेसपैक इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्किन टोन होगी ठीक

दालचीनी, शहद और तेज पत्ते में मौजूद पोषक तत्व स्किन टोन को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर आपकी स्किन की रंगत बिगड़ रही है तो आप इस फेस पैक को लगाएं। फेस पैक को लगाने के बाद चेहरा गुनगुने पानी से धो लें।

झुर्रियां होगी कम

तेज पत्ते में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंग्नीज, विटामिन-सी पाए जाते हैं वहीं दालचीनी भी पोषक तत्वों का खजाना होती है। ऐसे में इस फेस पैक का इस्तेमाल करके आप चेहरे की झुर्रियों से आराम पा सकते हैं।