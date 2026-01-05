कब्ज और गैस को तुरंत बाहर निकालने में मदद करते हैं ये 3 फल

नारी डेस्क: आजकल गलत खानपान, कम पानी पीना और बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल की वजह से कब्ज की समस्या आम हो गई है। पेट साफ न होना न सिर्फ असहज करता है, बल्कि गैस, भारीपन और थकान भी बढ़ाता है। ऐसे में कुछ फल ऐसे हैं, जो नेचुरल तरीके से आंतों की सफाई में मदद करते हैं और कब्ज से राहत दिलाते हैं।

पपीता – पाचन का सबसे अच्छा दोस्त

पपीता कब्ज के लिए सबसे असरदार फलों में से एक माना जाता है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम पाचन को बेहतर बनाता है और आंतों की मूवमेंट को तेज करता है। रोज सुबह खाली पेट एक कटोरी पका पपीता खाने से मल नरम होता है और पेट आसानी से साफ होने लगता है। यह पेट की सूजन और भारीपन को भी कम करता है।

नाशपाती – फाइबर से भरपूर फल

नाशपाती में अच्छी मात्रा में डायटरी फाइबर और पानी होता है, जो आंतों को एक्टिव रखता है। यह फल मल को आंतों से खींचकर बाहर निकालने में मदद करता है। जिन लोगों को बार-बार कब्ज रहती है, उनके लिए नाशपाती का नियमित सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है। इसे छिलके समेत खाना ज्यादा लाभकारी माना जाता है।

सेब – रोज खाइए, पेट साफ रखिए

सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर (पेक्टिन) पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे कब्ज की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है। रोज एक सेब खाने से न सिर्फ पेट साफ रहता है, बल्कि पूरी पाचन क्रिया भी बेहतर होती है।

बेहतर असर के लिए इन बातों का रखें ध्यान

इन फलों के साथ-साथ दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और बहुत ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। हल्की फिजिकल एक्टिविटी या रोजाना वॉक भी आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। कब्ज से राहत पाने के लिए दवाओं पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपनी डाइट में पपीता, नाशपाती और सेब जैसे फलों को शामिल करें। ये फल नेचुरल तरीके से आंतों की सफाई करते हैं और पेट को हल्का रखते हैं।