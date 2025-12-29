30 DECTUESDAY2025 10:11:25 AM
Nari

डॉक्टरों की चेतावनी- बिना सोचे-समझे ना खाएं एंटीबायोटिक, नहीं ताे होगा बड़ा नुकसान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Dec, 2025 07:40 PM
डॉक्टरों की चेतावनी- बिना सोचे-समझे ना खाएं एंटीबायोटिक, नहीं ताे होगा बड़ा नुकसान

नारी डेस्क:  शीर्ष मेडिकल एक्सपर्ट्स ने लोगों से केवल सही मेडिकल गाइडेंस के तहत ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है, और बिना सोचे-समझे इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर ICMR रिपोर्ट का जिक्र करने के बाद, AIIMS दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. एम श्रीनिवास ने इस बात पर जोर दिया कि एंटीबायोटिक्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टरों द्वारा बताए अनुसार ही सख्ती से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।


यह भी पढ़ें:   रात भर अकेला शवों के पास बैठा रहा 5 साल का बेटा
 

डॉ. श्रीनिवास ने कहा- "एंटीबायोटिक्स को बिना सोचे-समझे नहीं लेना चाहिए। "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग खुद से एंटीबायोटिक्स न लें। जब डॉक्टर इसे लिखते हैं तो आपको इसे लेना चाहिए। आपको इसे उतने ही दिनों तक लेना चाहिए जितने दिनों के लिए बताया गया है। इसके अलावा आपको इसे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए । डॉ. श्रीनिवास ने आगे बताया कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ अप्रभावी हैं, जो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं, और इन्हें केवल उम्र, कोमॉर्बिडिटी और इम्यूनिटी का सही मूल्यांकन करने के बाद ही सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लिखा जाना चाहिए।
 

यह​​​​​​​ भी पढ़ें:  फ्रेंच की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस का 91 साल की उम्र में हुआ निधन


वायरल इन्फेक्शन पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा- "जब भी हमें लगता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन है, यह अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएं। अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उम्र, दूसरी बीमारियों और इम्यून सिस्टम की क्षमता के आधार पर जानेंगे और उसी हिसाब से दवा देंगे। एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल नहीं हैं; वायरल इन्फेक्शन में उनसे कोई फायदा नहीं होता।" PM की अपील का समर्थन करते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) के डायरेक्टर डॉ. शिव कुमार सरीन ने कहा कि भारत दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जिसमें लगभग तीन-चौथाई हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेजिस्टेंस या नॉन-ससेप्टिबिलिटी दिखाते हैं।  भारत दुनिया में एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है, और अस्पतालों में मौजूद लगभग तीन-चौथाई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट या नॉन-ससेप्टिबल हैं। मैं PM की इस ज़ोरदार अपील का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा- एंटीबायोटिक्स कोई रूटीन दवा नहीं हैं"।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it