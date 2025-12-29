29 DECMONDAY2025 1:13:10 PM
बच्चे के सामने मां-बाप ने खाया जहर, रात भर अकेला शवों के पास बैठा रहा 5 साल का बेटा

नारी डेस्क: एक बच्चा पूरी दुनिया में सिर्फ अपने मां- बाप के पास ही सुरक्षित महसूस करता है। पर एक बेबस बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ जो मां- बाप उसे दुनिया में लेकर आए वही उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 5 साल का मासूम बच्चा रात भर अपने माता- पिता के शव की रखवाली करता रहा। सुनसान जंगल में दो शवों के साथ इस बच्चे ने कैसे रात निकाली होगी यह वही जानता है। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 
 

यह घटना है ओडिशा के देवगढ़ की।  पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार शाम को एक कपल अपने छोटे बेटे के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। इस दौरान पति-पत्नी के बीच पहले हुई बहस बढ़ गई, जिसके बाद वे दलक गांव के पास रुके और एक सुनसान जंगल में चले गए। ऐसे में दोनों ने ज़हरीला कीटनाशक पी लिया। यह सब देखकर बच्चा असहाय रह गया, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसके पिता की ज़हर से मौत हो गई, जबकि उसकी मां बेहोश हो गई। रात होने पर डरा हुआ लड़का पूरी रात उनके पास रहा और तुरंत मदद नहीं मांग पाया।
 

रविवार सुबह ही बच्चा जंगल से बाहर निकला और सड़क पर आने-जाने वालों को रोककर उसने पूरी घटना बताई। स्थानीय लोगों तुंरत उसके माता- पिता को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया और मां की हालत गंभीर होने के कारण उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उसकी भी मौत हो गई। एहतियात के तौर पर बच्चे का भी मेडिकल इलाज किया जा रहा है, क्योंकि शक है कि उसने गलती से कुछ ज़हर खा लिया होगा।

