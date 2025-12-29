29 DECMONDAY2025 1:13:46 PM
नए साल से पहले बांके बिहारी मंदिर में बिगड़े हालात, प्रशासन ने लोगों से की यहां ना आने की अपील

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Dec, 2025 09:34 AM
नए साल से पहले बांके बिहारी मंदिर में बिगड़े हालात, प्रशासन ने लोगों से की यहां ना आने की अपील

नारी डेस्क: जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, देश भर से श्रद्धालु 2026 का स्वागत प्रार्थनाओं के साथ करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर नगरों में उमड़ने लगे हैं, जिसके चलते अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने पड़े हैं।  इस बीच, बांके बिहारी मंदिर समिति ने नए साल से 5 जनवरी तक मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपील की है वह अभी यहां ना आए। 

लाखों श्रद्धालुओं पहुंच रहे मथुरा

 नव वर्ष की पूर्व संध्या और उसके बाद के सप्ताहांत में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भीषण ठंड और घने कोहरे के बावजूद  श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसके चलते प्रवेश मार्गों पर लंबी-लंबी कतार लग रही है और श्रद्धालुओं को धक्का-मुक्की का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में  बच्चों और बुजुर्गों को बेहद परेशानी हो रही है। ऐसे में अगर बहुत ज़रूरी न हो तो इन तिथियों में मंदिर आने से परहेज़ करें।


मंदिर समिति ने भक्तों से की ना आने की अपील

ऐसे हालातों को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर समिति ने भक्तों से कुछ दिन यहां ना आने की अपील की है। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ और होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें।

श्रद्धालुओं को दी जा रही ये सलाह

इसके साथ ही कहा गया है कि श्रद्धालु अपने साथ किसी भी प्रकार का बैग अथवा कीमती सामान न लाएं। मंदिर में अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए निर्धारित प्रवेश और निकास मार्ग का ही प्रयोग करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर की जा रही घोषणाओं को ध्यानपूर्वक सुनने और उनका पालन करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने विशेष तौर पर बच्चों, वृद्धों और बीमार लोगों से इन भीड़भाड़ वाले दिनों में न आने की अपील की है।


 

