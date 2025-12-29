टीवी का दादी है एकदम फिट औ जवां,  62 की उम्र में 26 साल की लड़कियों को भी छोड़ा पीछे

नारी डेस्क:बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा अनीता राज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की दादीसा की 62 साल की उम्र में फिटनेस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया परवायरल हुआ है, जिसमें वह जिम में वेट लिफ्टिंग करती नजर आ रही हैं । उनकी फिटनेस देखकर लोग बोले वह 62 नहीं 26 की लगती हैं।



अनीता राज की टोन्ड बॉडी, मजबूत मसल्स, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज देखकर फैंस यही कह रहे हैं कि उनकी फिटनेस किसी यंग फिटनेस इंफ्लुएंसर से कम नहीं है। वायरल वीडियो में वह हैवी वेट्स के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती दिख रही हैं। फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस उम्र में वेट ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत बनाती है। प्लैंक से कोर, बैक और बैलेंस बेहतर होता है



अनीता राज की फिटनेस से यह साफ पता चलता है कि नियमित एक्सरसाइज, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कोर वर्कआउट उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर को फिट और एक्टिव बनाए रख सकते हैं। उनकी फिटनेस हर उम्र की उम्र की महिलाओं के लिए एक पावरफुल मोटिवेशन बन गया है कि सही ट्रेनिंग और मेहनत से फिटनेस किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। उनकी फिटनेस यह साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। 62 साल की उम्र में जिम में पसीना बहाकर वह हर किसी को यह संदेश दे रही हैं-फिट रहना एक चॉइस है, उम्र की मजबूरी नहीं।

