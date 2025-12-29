29 DECMONDAY2025 1:13:24 PM
Nari

टीवी का दादी है एकदम फिट औ जवां,  62 की उम्र में 26 साल की लड़कियों को भी छोड़ा पीछे

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Dec, 2025 10:21 AM
टीवी का दादी है एकदम फिट औ जवां,  62 की उम्र में 26 साल की लड़कियों को भी छोड़ा पीछे

नारी डेस्क:बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा अनीता राज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है।  'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की दादीसा की 62 साल की उम्र में फिटनेस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ दिन  पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया परवायरल  हुआ  है, जिसमें वह जिम में वेट लिफ्टिंग करती नजर आ रही हैं । उनकी फिटनेस देखकर लोग बोले वह 62 नहीं 26 की लगती हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anita Raj (@anitaraaj)


अनीता राज की टोन्ड बॉडी, मजबूत मसल्स, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज देखकर फैंस यही कह रहे हैं कि उनकी फिटनेस किसी यंग फिटनेस इंफ्लुएंसर से कम नहीं है। वायरल वीडियो में वह हैवी वेट्स के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती दिख रही हैं। फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस उम्र में  वेट ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत बनाती है। प्लैंक से कोर, बैक और बैलेंस बेहतर होता है
 

अनीता राज की फिटनेस से यह साफ पता चलता है कि नियमित एक्सरसाइज, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कोर वर्कआउट उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर को फिट और एक्टिव बनाए रख सकते हैं। उनकी फिटनेस हर उम्र की उम्र की महिलाओं के लिए एक पावरफुल मोटिवेशन बन गया है कि सही ट्रेनिंग और मेहनत से फिटनेस किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। उनकी फिटनेस यह साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। 62 साल की उम्र में जिम में पसीना बहाकर वह हर किसी को यह संदेश दे रही हैं-फिट रहना एक चॉइस है, उम्र की मजबूरी नहीं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it