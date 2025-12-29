फ्रेंच की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस का 91 साल की उम्र में हुआ निधन, 17 अफेयर को लेकर रही चर्चा में

नारी डेस्क: फ्रेंच की लेजेंडरी एक्ट्रेस ब्रिगिट बार्डोट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वह साउथ फ्रांस स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। फ़िल्म और म्यूज़िक में अपने काम के अलावा, बार्डोट के खास फ़ैशन सेंस ने उन्हें 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में पॉपुलर कल्चर में सबसे आगे रखा। फाउंडेशन ने उनके निधन की खबर देते हुए लिखा-"ब्रिगिट बार्डोट फाउंडेशन एक ऐसी खास महिला की याद में श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने जानवरों के प्रति ज़्यादा सम्मान दिखाने वाली दुनिया के लिए सब कुछ दे दिया और सब कुछ छोड़ दिया। उनकी विरासत उनके कामों और संघर्षों के जरिए ज़िंदा रहेगी, जिसे फाउंडेशन उसी जुनून और उनके आदर्शों के प्रति उसी वफादारी के साथ जारी रखे हुए है।"



60 के दशक में बदली लोगों की सोच

फ्रांस में सिर्फ़ अपने नाम के पहले अक्षर B.B. से जानी जाने वाली बार्डोट ने 1950 और 60 के दशक में अपनी सेक्सुअलिटी के खुले प्रदर्शन से दर्शकों को लुभाया और नैतिक अधिकारियों को शर्मिंदा किया। वह यूनाइटेड स्टेट्स में बॉक्स-ऑफिस पर छा गईं और अमेरिकियों के बीच विदेशी फ़िल्मों को पॉपुलर बनाने में मदद की, उस समय जब हॉलीवुड फ़िल्मों में सेंसरशिप सेक्स पर खुलकर बात करने पर रोक लगाती थी, न्यूडिटी तो बहुत दूर की बात थी। उनके असर के बारे में बताते हुए, लाइफ़ मैगज़ीन ने 1961 में कहा- "हर जगह लड़कियां बार्डोट की तरह चलती हैं, कपड़े पहनती हैं और बाल बनाती हैं और चाहती हैं कि वे भी उनकी तरह आज़ाद दिल हों।"



उनके फैशन की कायल थी दुनिया



बार्डोट के उनके ब्लीच किए हुए सुनहरे बाल, जो लंबे और सीधे या ऊपर की ओर मुड़े हुए होते थे और बाल नीचे की ओर लटकते थे, साथ ही कैज़ुअल, फ़ॉर्म-फिटिंग कपड़ों के उनके शौक ने 60 के दशक के खत्म होने के बहुत बाद तक उनकी इमेज को मॉडर्न बनाए रखा। ब्रिजिट बार्डोट ने चार शादियां की थीं और उनके 17 अफेयर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अकसर एक पार्टनर को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती थीं।



जुट गई थी जानवरों की सेवा में

1973 में 39 साल की उम्र में फ़िल्मों से रिटायर होने के बाद, बार्डोट ने अपनी पब्लिक प्रोफ़ाइल जानवरों के हक में कर ली। CNN के मुताबिक, 1987 में ब्रिगिट बार्डोट फ़ाउंडेशन के लिए जानवरों की भलाई के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी यादगार चीज़ों की नीलामी में उन्होंने भीड़ से कहा, "मैंने अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी मर्दों को दे दी, और अब मैं अपनी समझ और तजुर्बा, अपना सबसे अच्छा हिस्सा जानवरों को दे रही हूं।" साल 2008 में ब्रिजिट बार्डोट ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत की थी कि मुसलमान अपने तौर-तरीके थोपकर हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद एक्ट्रेस पर 15,000 यूरो (12,000 पाउंड) का जुर्माना लगाया गया था।