नए साल में मेन गेट पर रख दें ये एक चीज, संवर जाएगी पूरी जिंदगी

नारी डेस्क: वास्तु शास्त्र के अनुसार नए साल में किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी जिंदगी संवार सकती है। नए साल के पहले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा बर्तन रखना एक शुभ और सकारात्मक उपाय माना जाता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है।



नकारात्मकता को सोख लेता है पानी

वास्तु के अनुसार पानी में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। मुख्य दरवाजे पर रखा पानी बाहर से आने वाली बुरी ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से पहले ही रोक लेता है। पानी को शांति, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नए साल के पहले दिन यह उपाय करने से घर में सकारात्मक माहौल, मानसिक शांति, आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है।



लक्ष्मी कृपा का संकेत

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, साफ पानी से भरा बर्तन मां लक्ष्मी का स्वागत करता है। इससे आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, घर में धन का प्रवाह बना रहता है। इसके लिए नए साल की सुबह जल्दी उठें। घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ करें।। मिट्टी, तांबे या स्टील के बर्तन में स्वच्छ पानी भरें। चाहें तो उसमें एक फूल या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। दिन भर बर्तन वहीं रहने दें। अगले दिन पानी पौधों में डाल दें



इन बातों का रखें ध्यान

पानी गंदा या अधभरा न हो। टूटा या चटका बर्तन इस्तेमाल न करें। ध्यान रखें कि बर्तन ऐसी जगह रखें जहां वह रुकावट न बने।नए साल की शुरुआत अगर सकारात्मक सोच और छोटे-छोटे शुभ उपायों से की जाए, तो पूरा साल बेहतर ऊर्जा के साथ गुजरता है। मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा बर्तन रखना सरल, सुरक्षित और विश्वास से जुड़ा वास्तु उपाय है।