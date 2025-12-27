चमक नहीं, सुकून बना पहचान… 2025 में ऐसे बदला होम डेकोर का अंदाज़

नारी डेस्क: साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और यह साल होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइन के लिहाज़ से बेहद खास रहा। इस साल लोगों ने यह समझा कि घर सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सुकून, शांति और अपनापन महसूस होना चाहिए। यही वजह है कि 2025 में घर सजाने के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस साल चमक-धमक और दिखावे वाले डेकोर की जगह प्राकृतिक, सादे और पुराने समय की चीजों को प्राथमिकता दी गई। होम डेकोर का फोकस अब सुंदर दिखने से ज्यादा मानसिक शांति देने पर रहा। जैसे-जैसे नया साल 2026 नज़दीक आ रहा है, आइए जानते हैं 2025 के वो टॉप 5 होम डेकोर ट्रेंड्स, जो आने वाले साल में भी काम आएंगे।

मिट्टी जैसे गर्म रंगों का चलन

2025 में लोगों ने दीवारों के लिए सफेद और ग्रे जैसे ठंडे रंगों को अलविदा कहा और मिट्टी से जुड़े गर्म रंगों को अपनाया। टेराकोटा यानी लाल मिट्टी जैसा रंग, गहरा भूरा और हल्का नारंगी इस साल सबसे ज्यादा पसंद किए गए। ये रंग घर को गर्माहट और आरामदायक एहसास देते हैं। ऑफिस या बाहर की थकान के बाद जब ऐसे रंगों वाले कमरे में कदम रखते हैं, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। दीवारों के साथ-साथ मिट्टी के घड़े, शोपीस और सजावटी सामान में भी इन रंगों का खूब इस्तेमाल हुआ।

घर के अंदर हरियाली का बढ़ता ट्रेंड

2025 में पौधे सिर्फ बालकनी या गार्डन तक सीमित नहीं रहे। इस साल बायोफिलिक डिजाइन का चलन तेजी से बढ़ा, यानी घर के अंदर प्रकृति को शामिल करना। लिविंग रूम, बेडरूम और यहां तक कि बाथरूम में भी लोग असली पौधे रखने लगे। मॉन्स्टेरा, स्नेक प्लांट और बड़े पत्तों वाले पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ हवा को साफ रखने में भी मदद करते हैं। इससे घर का माहौल ताजा रहता है और मन खुश रहता है।

पुरानी चीजों और विंटेज लुक की वापसी

2025 में लोगों ने पुरानी चीजों की अहमियत को फिर से पहचाना। नई और आधुनिक चीजों की बजाय विंटेज फर्नीचर और पारंपरिक डेकोर ट्रेंड में रहा। दादा-दादी के जमाने की लकड़ी की अलमारी, पीतल के बर्तन और नक्काशीदार आईने घर के खास कोनों में सजाए गए। कई लोगों ने नया फर्नीचर खरीदने की जगह पुराने सामान को पॉलिश और रीस्टोर करवाकर इस्तेमाल किया, जो बजट और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर साबित हुआ।

गोल और घुमावदार फर्नीचर का फैशन

2025 में नुकीले कोनों वाले फर्नीचर की जगह गोल और घुमावदार डिजाइन ने ले ली। सोफे, कुर्सियां और सेंटर टेबल अब ज्यादा सॉफ्ट और कर्वी शेप में नजर आए। ऐसे फर्नीचर न सिर्फ देखने में स्टाइलिश लगते हैं, बल्कि घर के माहौल को आरामदायक बनाते हैं। साथ ही छोटे कमरों को ये फर्नीचर ज्यादा खुला और बड़ा दिखाने में मदद करते हैं।

कम सामान, बेहतर क्वालिटी पर जोर

2025 का सबसे बड़ा होम डेकोर मंत्र रहा – "कम ही ज्यादा है" यानी मिनिमलिज्म। लोगों ने घर को जरूरत से ज्यादा सजावटी सामान और कबाड़ से भरना छोड़ दिया। अब फोकस खुली जगह, साफ-सुथरे कमरे और बेहतर क्वालिटी वाले फर्नीचर पर रहा। एक या दो खास चीजें, जो मजबूत और खूबसूरत हों, वही घर की पहचान बन गईं। इससे घर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और शांत दिखता है।

2025 में होम डेकोर सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सोच बन गया। लोगों ने घर को दिखावे की जगह सुकून और अपनापन देने वाली जगह बनाना सीखा। यही वजह है कि ये ट्रेंड 2026 में भी लोगों की पसंद बने रहने वाले हैं।