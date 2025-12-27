संतूर मम्मी’ बन गईं श्वेता तिवारी, गाउन लुक में ग्लैमर देख फैंस बोले – बेटी भी फेल

नारी डेस्क: छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने स्टाइलिश लुक्स की वजह से फिर से सुर्खियों में छा गई हैं। 45 साल की श्वेता ने हाल ही में गाउन में कातिलाना तस्वीरें शेयर की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। फैंस ने उनकी ग्लैमर और स्टाइल की जमकर तारीफ की और कह डाला कि उनकी अदाओं के सामने उनकी 25 साल की बेटी पलक तिवारी भी फेल हैं।

श्वेता तिवारी का स्टाइलिश रूप

श्वेता तिवारी हमेशा छोटे पर्दे की संस्कारी बहुरानी के रूप में जानी जाती थीं। उनकी एक्टिंग और सुंदरता ने उन्हें हर घर-घर में लोकप्रिय बनाया। लेकिन अब रियल लाइफ में उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस अवतार भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें सामने आते ही वायरल हो जाती हैं और लोग उनकी फिटनेस और फैशन सेंस की तारीफ करने लगते हैं।

गाउन में छाईं श्वेता

इस बार श्वेता ने वेस्टर्न लुक अपनाया। उन्होंने कटे-फटे या छोटे कपड़े नहीं पहने, बल्कि फुल स्लीव्स वाले ग्रीन शिमरी साटन गाउन में नजर आईं। उन्होंने इसे बड़े ही ग्रेस के साथ कैरी किया, जिससे उनकी उम्र के बावजूद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। फैंस ने उनकी उम्र घटती हुई बताई, और कहा कि उनका ग्लैमर उनकी बेटी पलक के सामने भी फीका पड़ गया।

गाउन का डिजाइन

श्वेता के गाउन की खासियत इसकी ब्रोड स्क्वायर नेकलाइन और ब्लेजर जैसी कटिंग है। गाउन के अपर पोर्शन में वेस्ट तक प्लीट्स दिए गए हैं, जिससे यह बिना किसी भारी कढ़ाई और ड्रामे के भी शानदार दिखता है। गाउन के स्कर्ट पोर्शन को फ्लोइ टच दिया गया है। बस्ट तक फिटेड पैटर्न उनके बॉडी कर्व्स को हाइलाइट करता है, जबकि नीचे हल्के फ्लेयर्स और एंकल लेंथ हेम इसे और ग्लैमरस बनाते हैं।

जूलरी और एक्सेसरीज

श्वेता ने अपने लुक में स्टेटमेंट डायमंड नेकलेस का इस्तेमाल किया। गाउन की शाइन और जूलरी का मेल उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना देता है। उन्हें ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके लुक की खूबसूरती और उनकी अदाएं ही पूरा महफिल चुरा रही थीं।

हेयर और मेकअप

श्वेता ने हेयर और मेकअप के साथ अपने लुक को परफेक्ट फिनिश दिया। उन्होंने ब्राउनिश शिमरी टोन में आईशैडो, न्यूड लिप्स और आईलाइनर-काजल का इस्तेमाल किया। बालों को सॉफ्ट वैवी कर्ल में स्टाइल किया गया। इस लुक ने उनके चेहरे की खूबसूरती और भी बढ़ा दी।

फैंस ने तारीफों के पुल बांधे

श्वेता के कातिलाना लुक पर फैंस भी दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर उनके ग्लैमर और स्टाइल की जमकर तारीफ हो रही है। कुछ फैंस ने लिखा

“अब और कितना दीवाना बनाओगी।” “ये अलग बवाल काट रही हैं।”

“संतूर वाला मम्मी, उम्र उल्टी दिशा में भाग रही है।” फैंस के कमेंट्स से साफ है कि श्वेता तिवारी का ग्लैमर और स्टाइल आज भी किसी भी युवा अभिनेत्री से कम नहीं है।

