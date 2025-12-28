29 DECMONDAY2025 1:14:07 PM
डर और पाबंदियों में बीता बचपन, बिग बॉस 19 फेम ने खोले दर्दभरे राज

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Dec, 2025 02:55 PM
नारी डेस्क : बिग बॉस 19 में अपने बेबाक और बिंदास अंदाज़ से पहचान बनाने वाली मालती चाहर ने हाल ही में अपनी ज़िंदगी का ऐसा सच साझा किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया। टीवी पर कॉन्फिडेंट दिखने वाली मालती का बचपन असल ज़िंदगी में डर, पाबंदियों और मानसिक दबाव से भरा हुआ था।

घर का माहौल था तनावपूर्ण

मालती चाहर ने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके माता-पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे और घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस तनाव का सबसे गहरा असर उन पर पड़ा। कई बार माता-पिता गुस्से में उन्हें मारते भी थे, जिससे उनका बचपन डर के साए में बीता। मालती ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिता ने उनसे तब तक बात नहीं की, जब तक उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर ली। यह दौर उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन था। वह खुद को अकेला और भावनात्मक रूप से टूटा हुआ महसूस करती थीं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सपनों पर लगी रोक

घर की बड़ी बेटी होने के कारण मालती ने माता-पिता के झगड़े बहुत करीब से देखे। उनके भाई दीपक चाहर क्रिकेट की वजह से ज़्यादातर बाहर रहते थे, लेकिन मालती को घर के माहौल से जूझना पड़ा। जब उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लेने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने की इच्छा जताई, तो पिता ने साफ मना कर दिया। उनका सपना था कि मालती आईपीएस अधिकारी बनें।

आजादी पूरी तरह छीनी गई

मालती ने खुलासा किया कि पढ़ाई के नाम पर उनकी आज़ादी लगभग छीन ली गई थी। 11वीं क्लास तक उन्हें छोटे बाल रखने के लिए मजबूर किया गया और किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी गई। इन सब बातों ने उनके आत्मविश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाया। परिवार एक 1BHK घर में रहता था, जहां झगड़ों के बाद कहीं जाने की जगह भी नहीं होती थी। कई बार मां-पापा की लड़ाई के बाद दोनों ही अपना गुस्सा मालती पर निकाल देते थे। उस वक्त किसी को यह एहसास नहीं था कि इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ेगा।

13 साल से अलग रह रहे हैं माता-पिता

मालती ने बताया कि उनके माता-पिता के बीच कम्पैटिबिलिटी इश्यूज थे और इसी वजह से वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं। समय के साथ उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार करना सीख लिया है। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर शामिल हुई थीं। शो में उनके बेबाक बयान, मजबूत राय और झगड़ों की वजह से वह लगातार सुर्खियों में रहीं। फिनाले वीक में उनका सफर खत्म हुआ, जबकि शो का समापन 7 दिसंबर को हुआ।
 

