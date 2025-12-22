High ब्लड प्रेशर को घर पर कंट्रोल करें, केले और बादाम की मदद से

नारी डेस्क: आजकल हाई ब्लड प्रेशर (High BP) की समस्या बहुत आम हो गई है। तनाव, गलत खान-पान, कम नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी इसकी बड़ी वजह हैं। अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह दिल, किडनी और दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। दवाओं के साथ-साथ कुछ आसान घरेलू उपाय भी BP को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

सुबह खाली पेट केला खाने के फायदे

भिगोए हुए बादाम क्यों हैं जरूरी

लहसुन की कली से कैसे घटता है BP

इन उपायों को अपनाते समय ध्यान रखें

घर पर High BP कैसे कंट्रोल करें

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बन गई है। गलत खान-पान, ज्यादा तनाव, कम नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी इसकी मुख्य वजहें हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ सही आदतें अपनाकर और घरेलू उपायों से घर पर ही हाई BP को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

नमक का सेवन कम करें: हाई BP के मरीजों को नमक बहुत कम खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी जमा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ें और पैकेट वाले व प्रोसेस्ड फूड से बचें।

सुबह की सही शुरुआत करें: सुबह खाली पेट एक पका केला खाना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें पोटैशियम होता है जो BP को संतुलित रखने में मदद करता है। इसके साथ 4–5 भिगोए हुए बादाम खाने से शरीर को मैग्नीशियम मिलता है, जिससे नसें रिलैक्स रहती हैं।

लहसुन का सेवन करें: सुबह खाली पेट 1–2 लहसुन की कलियां चबाकर खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और BP धीरे-धीरे कंट्रोल में आने लगता है। लहसुन दिल की सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है।

रोज हल्की एक्सरसाइज करें: तेज चलना, योग, प्राणायाम या हल्की स्ट्रेचिंग रोज 30 मिनट करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। खासतौर पर अनुलोम-विलोम और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज BP कम करने में मदद करती हैं।

तनाव से दूरी बनाएं: ज्यादा तनाव लेने से BP बढ़ सकता है। रोज कुछ समय ध्यान, संगीत सुनने या मनपसंद काम करने में बिताएं। अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है।

तला-भुना और जंक फूड कम करें: तेल, घी और बाहर के खाने का ज्यादा सेवन BP बढ़ा सकता है। घर का बना हल्का और संतुलित भोजन खाएं। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें।

नियमित BP चेक करते रहें: घर पर डिजिटल BP मशीन से समय-समय पर ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका BP कंट्रोल में है या नहीं।

जरूरी सलाह

अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है या आप पहले से BP की दवाएं ले रहे हैं, तो इन घरेलू उपायों को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। घरेलू नुस्खे सहायक होते हैं, लेकिन इलाज का पूरा विकल्प नहीं होते।

