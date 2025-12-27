28 DECSUNDAY2025 11:25:23 AM
31 साल पहले छप गए थे Salman Khan की शादी के कार्ड, एक्ट्रेस ने ऐन वक्त पर कर दिया था इंकार

  27 Dec, 2025
नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जो अपने आइकॉनिक रोल्स और उतनी ही बदनाम पर्सनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, हमेशा पब्लिक की नज़रों में बने रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का एक किस्सा पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में उनकी लव स्टोरी को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन सलमान और संगीता की जिस शादी का बेसब्री से इंतज़ार था, वह कभी नहीं हुई। एक बेबाक इंटरव्यू में सलमान खान ने खुलासा किया कि जब कपल ने शादी कैंसिल की, तब तक शादी के कार्ड छप चुके थे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 

सलमान खान और संगीता बिजलानी 1986 में मिले थे। उस समय सलमान एक उभरते हुए एक्टर थे जबकि संगीता मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना-माना नाम थीं, उन्होंने 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। यह कपल जल्द ही बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल्स में से एक बन गया, और उन्हें अक्सर इवेंट्स और पार्टियों में एक साथ देखा जाता था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और सलमान खान इस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सीरियस थे।

आठ साल तक वे एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, और इस दौरान वे एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। हालांकि चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं थीं जितनी दिख रही थीं।  वे शादी की प्लानिंग कर रहे थ  लेकिन बैकग्राउंड में एक तूफान पल रहा था जिसकी वजह से आखिरकार शादी कैंसिल हो गई। एक चौंकाने वाले खुलासे में, सलमान खान ने बताया कि वह संगीता से शादी करने के कितने करीब आ गए थे। उन्होंने यह बात पॉपुलर टॉक शो 'कॉफी विद करण' में बताई। सलमान ने कहा- "एक समय था जब मैं सच में शादी करना चाहता था, और फिर बात नहीं बनी।" एक्टर ने आगे कहा- "लोग पीछे हट गए।"

इसी बेबाक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने कबूल किया कि शादी के कार्ड पहले ही छप चुके थे। उन्होंने करण जौहर को यह भी बताया कि रिश्ता अचानक खत्म हो गया क्योंकि संगीता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उनके शब्दों में, "उसने मुझे पकड़ लिया। मैं पकड़ा गया। मैं एक बेवकूफ हूं।" यह चौंकाने वाला कबूलनामा उन अफवाहों की पुष्टि थी जो लंबे समय से उनके ब्रेकअप की वजह बेवफाई को लेकर चल रही थीं। खबरों के मुताबिक, संगीता बिजलानी ने सलमान खान को किसी दूसरी महिला के साथ धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसकी वजह से आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया।

