जवानी में ही किडनी खराब कर देंगी आपकी ये 6 गलतियां!

नारी डेस्क: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। आपको बात दें कि इसका काम ब्लड को फिल्टर करने का होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सभी टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है। किडनी बीसों घंटे काम करती हैं, लेकिन आज कल का बिगड़ता लाइफस्टाइल कम उम्र में ही किडनी डैमेज या किडनी डिजीज होने के खतरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में लोग खुद ही कुछ गलतियां कर अपनी किडनी की हेल्थ खराब कर रहे हैं। आज हम आपको यहां कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं -

पानी कम पीना

किडनी को ठीक रखने में पानी बेहद मददगार होता है। दरअसल, पानी वेस्ट पदार्थों कर उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कम पानी पिता है तो इससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि फिर किडनी वेस्ट पदार्थों शरीर से निकाल नहीं पाती और हमारी किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है।

शराब का सेवन

शराब पीने से किडनी समेत पूरे शरीर को नुकसान पहुंचता है। शराब पेशाब बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। लंबे समय तक ज्यादा शराब पीने से शराब से अप्रत्यक्ष रूप से किडनी प्रभावित होती हैं।

प्रोसेस्ड फूड खाना

प्रोसेस्ड फूड हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। किडनी की बीमारी के मरीजों को पैकेज्ड फूड खाने से परहेज करना चाहिए। हाई फास्फोरस खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना किडनी और हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

अधिक मीठा खाना

बहुत ज्यादा मीठा खाने से मोटापे के साथ-साथ और भी कई बीमारियां होने का खतरा होता है। ऐसे में किडनी पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। आपको बिस्कुट, मसालों, अनाज और सफेद ब्रेड रोजाना खाने से बचें क्योंकि इन सभी में चीनी होती है।

नींद कम लेना

हेल्दी शरीर के लिए नींद बेहद जरूरी होती है। ऐसे में कम नींद लेना न केवल इस अंग को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस भी पैदा कर सकता है, जो बदले में किडनी के ब्लड फ्लो में कमी का कारण बन सकता है।

ज्यादा देर बैठे रहना

अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो किडनी की बीमारी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्लडफ्लो और मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है, जो किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो आप सैर भी कर सकती हैं।