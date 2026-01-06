ड्रग से भी ज्यादा बुरी है शुगर की लत, धीरे-धीरे शरीर को कर रही खराब

नारी डेस्क: आज की लाइफस्टाइल में शुगर यानी मीठा हर किसी की डाइट का हिस्सा बन चुका है। हम जिस सफ़ेद शुगर को बिल्कुल सामान्य मानते हैं, वही शुगर धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। कार्डियोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अत्यधिक शुगर का असर कोकीन जैसे नशीले पदार्थों से मिलता-जुलता होता है, क्योंकि यह शरीर और दिमाग को उसी तरह प्रभावित करती है।



शुगर कैसे बनाती है अटैक्टिव?

मीठा खाने पर शरीर में डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है। यही हार्मोन हमें खुश महसूस कराता है। लगातार मीठा खाने की आदत दिमाग में आदत और क्रेविंग पैदा करती है, जैसे नशे में लोगों को ड्रग्स की आदत लगती है।



शरीर पर शुगर के खतरनाक असर

मोटापा और पेट की चर्बी: शुगर खाली कैलोरी देती है, जिससे तेजी से वजन बढ़ता है।

डायबिटीज का खतरा: लगातार शुगर लेने से इंसुलिन का संतुलन बिगड़ता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।

हार्ट अटैक और हाई BP: ज्यादा शुगर लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होता है।

लिवर पर असर: फ्रुक्टोज युक्त शुगर लीवर में फैट जमा कर सकती है, जिससे फैटी लीवर की समस्या हो सकती है।



दिमाग पर असर

शुगर हमारी मस्तिष्क क्रियाओं को तुरंत स्टिमुलेट करती है। इसके अधिक सेवन से कंसंट्रेशन और याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कभी-कभी यह मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी बढ़ा देती है।



शुगर से बचाव के उपाय

-मीठे का सेवन सीमित मात्रा में करें।

-कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस और कैंडीज़ कम खाएं।

-फलों और नेचुरल स्वीटनर्स का विकल्प चुनें।

-हर दिन पानी और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लें।

-एक्सरसाइज और योग को अपनी रूटीन में शामिल करें।

जैसे ड्रग्स शरीर और दिमाग दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वैसे ही अत्यधिक शुगर का सेवन भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है । इसलिए शुगर की मात्रा को सीमित करना और हेल्दी विकल्प अपनाना बेहद जरूरी है।

