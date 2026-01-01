पार्लर में हेयर स्ट्रेटनिंग कराना पड़ा भारी, 17 साल  लड़की की किडनी  हो गई डैमेज

नारी डेस्क: आजकल लड़कियां सुंदर दिखने के लिए हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग और अन्य केमिकल ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं। लेकिन बिना जानकारी और सावधानी के किए गए ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 17 साल की एक लड़की को हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद गंभीर किडनी डैमेज हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

इजरायल की घटना, अस्पताल पहुंची लड़की

यह मामला इजरायल का है। रिपोर्ट के अनुसार, 17 साल की लड़की पार्लर में हेयर स्ट्रेटनिंग कराने गई थी। ट्रीटमेंट के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिवार को उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। जांच में पता चला कि लड़की की किडनियां गंभीर रूप से खराब हो चुकी हैं। यह कोई अकेला मामला नहीं है। इससे पहले 25 साल की एक युवती को भी इसी तरह के हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के बाद किडनी डैमेज के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इन लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंची लड़की

हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद लड़की में ये लक्षण दिखे

लगातार उल्टी

मतली

तेज सिरदर्द

कमजोरी और बेचैनी

जब हालत ज्यादा बिगड़ गई, तब डॉक्टरों ने जांच की और किडनी डैमेज की पुष्टि हुई।

हेयर स्ट्रेटनिंग और किडनी डैमेज का क्या है कनेक्शन?

नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की प्रमुख प्रोफेसर लिंडा शावित और डॉ. एलोन बेनाया द्वारा साल 2023 में किए गए एक शोध में इस खतरे का खुलासा हुआ है। इस अध्ययन में 14 से 58 साल की उम्र की 26 महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें पहले कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक गंभीर किडनी फेलियर के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शोध में पाया गया कि इन सभी महिलाओं ने ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से बने हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था। यही केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।

कैसे करें बचाव? जानें जरूरी सावधानियां

दुनिया के कई देशों में इस तरह के मामलों के सामने आने के बाद ग्लाइऑक्सिलिक एसिड वाले हेयर प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है। फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है।

हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते समय इन बातों का ध्यान रखें

किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स की पूरी जानकारी लें। स्ट्रेटनिंग क्रीम को सीधे स्कैल्प या बालों की जड़ों पर न लगाएं। स्कैल्प से कम से कम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। हेयरड्रेसर और ग्राहक दोनों को प्रोडक्ट को ज्यादा गर्म न करने और दिए गए निर्देशों का सही पालन करना चाहिए अगर ट्रीटमेंट के बाद कोई असामान्य लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

सुंदर दिखने की चाह में सेहत से समझौता करना भारी पड़ सकता है। खासतौर पर कम उम्र की लड़कियों को केमिकल वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट्स से पहले पूरी जानकारी और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों से बचा जा सके।

