2026 की करनी है हेल्दी शुरुआत, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भूलकर भी ना करें ये गलतियां

  31 Dec, 2025
नारी डेस्क: न्यू ईयर सेलिब्रेशन मज़ेदार होता है, लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ आम गलतियां नए साल की सेहत को बिगाड़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2026 की शुरुआत एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ हो, तो इन गलतियों से ज़रूर बचें।


 जरूरत से ज्यादा शराब पीना

यह  डिहाइड्रेशन, लीवर और पेट पर असर डालती है। अगले दिन सिरदर्द और थकान रहती है। इसे लिमिट में पिएं, बीच-बीच में पानी लें। 

खाली पेट पार्टी

खाली पेट पार्टी करने से  एसिडिटी लो एनर्जी और चक्कर आ सकते हैं। पार्टी से पहले हल्का हेल्दी स्नैक खाएं।


पूरी रात जागना

इससे बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है, इम्युनिटी कमजोर होती है। सेलिब्रेशन के बाद पर्याप्त नींद लें। 


 पानी पीना भूल जाना

पानी कम पीने से  शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, स्किन डल हो जाती है। हर ड्रिंक के साथ एक गिलास पानी पिएं। 

अचानक एक्सट्रीम डाइट या डिटॉक्स

अचानक एक्सट्रीम डाइट लेने से  कमजोरी और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। धीरे-धीरे हेल्दी रूटीन शुरू करें। 


 सेफ्टी को हल्के में लेना

ड्रिंक एंड ड्राइव करना, भीड़ में लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि कैब या ड्राइवर का इंतजाम करें। 

 

 फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह

नया साल बिगाड़ने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए मनाएं। थोड़ा बैलेंस और समझदारी आपको बीमारियों से बचाएगी और 2026 की शानदार शुरुआत देगी।
 

