भुट्टे से लेकर चाट तक टेस्टी होने के साथ- साथ हेल्दी भी हैं भारत के ये 6 स्ट्रीट फूड

  Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Feb, 2026 09:39 AM
भुट्टे से लेकर चाट तक टेस्टी होने के साथ- साथ हेल्दी भी हैं भारत के ये 6 स्ट्रीट फूड

नारी डेस्क: आजकल स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन एक हृदय रोग विशेषज्ञ के अनुसार, भारत के कुछ स्ट्रीट फूड ऐसे भी हैं जो सही तरीके से बनाए जाएं तो हेल्दी हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 6 स्ट्रीट फूड जो दिल की सेहत के लिए बेहतर विकल्प बन सकते हैं।
 

 भुना हुआ भुट्टा

सड़क किनारे मिलने वाला भुट्टा फाइबर से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। अगर इसमें ज्यादा मक्खन या नमक न लगाया जाए तो यह एक अच्छा स्नैक है। याद रखें  नींबू और हल्का नमक लगाकर खाएं, मक्खन से बचें।
इडली-सांभर

दक्षिण भारत का यह लोकप्रिय स्ट्रीट फूड स्टीम्ड होता है, यानी इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इडली हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, जबकि सांभर दाल और सब्जियों से भरपूर होता है। यह कॉम्बिनेशन प्रोटीन और फाइबर देता है, जो दिल के लिए अच्छा है।


भेल पूरी (कम मसाले और कम सेव के साथ)

अगर भेल में तली हुई सेव और मीठी चटनी कम डाली जाए और उसमें ज्यादा सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर और हरा धनिया मिलाया जाए तो यह हल्का और हेल्दी स्नैक बन सकता है। ध्यान रखें तला हुआ पापड़ी और अतिरिक्त नमक कम रखें।


शकरकंद

हालांकि यह देश भर में कम पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन शकरकंद एक टेस्टी स्नैक है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। यह रेगुलर एनर्जी देता है और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है।

 फल चाट

कटे हुए ताजे फलों की चाट विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होती है। यह दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। बस ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा नमक या मसाला न डाला जाए।


उबला अंडा

उबले अंडे खाने के फ़ायदों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाने की चीज़ों में से एक हैं। अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, पेट भरा रखने में मदद करते हैं, और मसल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।


क्यों ये विकल्प बेहतर हैं?

हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि दिल की सेहत के लिए फाइबर, प्रोटीन और कम तेल वाला भोजन जरूरी है। तले हुए, ज्यादा नमक और ट्रांस फैट वाले स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए।  स्ट्रीट फूड पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सही चुनाव करना जरूरी है। अगर आप बाहर खाना पसंद करते हैं तो इन हेल्दी विकल्पों को चुनकर अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।

