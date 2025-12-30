दूध- दही छोड़ो आपकी एक-एक हड्डी में कैल्शियम भर देंगी ये स्ट्रॉंग चीजें

नारी डेस्क: अक्सर माना जाता है कि कैल्शियम सिर्फ दूध-दही से ही मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूध-दही से भी ज़्यादा कैल्शियम देती हैं और साथ ही विटामिन की कमी से भी बचाती हैं। कैल्शियम का उचित सेवन इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखने, हड्डियों, दांतों, दिल और दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। चलिए जानते हैं इन किन- किन चीजों में होता है कैल्शियम



तिल (Sesame Seeds)

तिल विटामिन B, आयरन और जिंक से भरपूर हैं। रोज़ 1–2 चम्मच तिल को लड्डू, चटनी या सलाद के रूप में लें।



बादाम

बादाम विटामिन E और मैग्नीशियम से भरपूर हैं। 5–6 भीगे बादाम रोज़ खाएं



हरी पत्तेदार सब्ज़ियां

पालक, सरसों, चौलाई और मेथी कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन K से भरपूर हैं। यह हड्डियों को मज़बूत बनाती हैं।



राजमा, छोले और काले चने

कैल्शियम + प्रोटीन + आयरन महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है।



सोया और टोफू

सोया और टोफू प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।



फोर्टिफाइड फूड्स

सोया मिल्क, ओट मिल्क, ऑरेंज जूस कैल्शियम + विटामिन D से भरपूर है।



कैल्शियम की कमी से बचने के टिप्स

-धूप में रोज़ 20–30 मिनट बैठें (विटामिन D के लिए)

- ज्यादा चाय-कॉफी से बचें

-नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें

-कैल्शियम को विटामिन D और K के साथ लें



अगर आप दूध-दही नहीं लेते, तब भी कैल्शियम और जरूरी विटामिन्स की कमी नहीं होगी, बस सही चीज़ें सही मात्रा में शामिल करें।