25 DECTHURSDAY2025 12:00:40 PM
बालों से लेकर स्किन तक चमकदार बनाए, घर पर बनाएं आसान आंवला कैंडी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Dec, 2025 05:54 PM
नारी डेस्क : सर्दियों में आंवला खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन इसके खट्टे स्वाद की वजह से हर कोई इसे रोजाना खाना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वही आंवला बच्चों और बड़ों की पसंदीदा खट्टी-मीठी कैंडी बन जाए तो? घर पर बनाई गई आंवला कैंडी विटामिन C से भरपूर होती है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट, स्किन को नेचुरल ग्लो और बालों को मजबूत बनाती है।

क्यों खास है आंवला कैंडी?

विटामिन C से भरपूर, सर्दी-जुकाम और इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन।
फाइबर से भरा, पाचन तंत्र को बेहतर और एसिडिटी कम करता है।
नेचुरल डिटॉक्सिफायर, जो लिवर की सफाई में मदद करता है।
रोजाना खाने से स्किन हाइड्रेटेड और बाल हेल्दी रहते हैं।

आंवला कैंडी बनाने की आसान रेसिपी

आंवले को धोकर 5-7 मिनट हल्का उबाल लें। ठंडा होने पर फांकें अलग करें और बीज निकाल दें।
बाउल में आंवले के साथ चीनी या गुड़ मिलाएं। ढककर 2-3 दिन रखकर रोज चलाएं। इससे आंवला अपने रस में भीग जाएगा और सिरप बन जाएगा।
आंवला फांकों को ट्रे पर फैलाकर 3-4 दिन धूप में सूखने दें।
सूख जाने पर काला नमक और काली मिर्च मिलाएं। इससे कैंडी टेस्टी और हेल्दी बनती है।
कैंडी को एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहे।

आंवला कैंडी के सेहत के लिए बड़े फायदे

इम्यूनिटी मजबूत करता है।
बिना केमिकल वाली एनर्जी देता है।
पाचन को बेहतर बनाता है।
त्वचा को नेचुरल हाइड्रेशन, बालों को मजबूती और शाइन देता है।

