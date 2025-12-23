25 DECTHURSDAY2025 12:06:58 PM
Nari

कच्चा चुकंदर खाने से किन लोगों को करना चाहिए परहेज!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Dec, 2025 03:35 PM
कच्चा चुकंदर खाने से किन लोगों को करना चाहिए परहेज!

नारी डेस्क : चुकंदर (Beetroot) स्वास्थ्य के लिए कई फायदे वाला सुपरफूड माना जाता है। यह शरीर में ऊर्जा बढ़ाने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य सुधारने में मदद करता है। कच्चा चुकंदर खाने का चलन हाल के समय में बढ़ा है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा चुकंदर हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता? कुछ लोग इसे खाने से नुकसान भी उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन लोगों को कच्चा चुकंदर खाने से बचना चाहिए।

किन लोगों को कच्चा चुकंदर नहीं खाना चाहिए?

किडनी स्टोन या किडनी की समस्या वाले लोग

कच्चे चुकंदर में ऑक्सालेट्स (Oxalates) पाए जाते हैं, जो मूत्र में क्रिस्टल बनाकर किडनी स्टोन (Kidney Stones) का कारण बन सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन या मूत्र संबंधी समस्या है, उन्हें कच्चा चुकंदर खाने से बचना चाहिए।

PunjabKesari

ब्लड प्रेशर (Blood pressure) बहुत कम होने वाले लोग

चुकंदर खाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है, तो कच्चा चुकंदर खाने से चक्कर आना या कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है।

यें भी पढ़ें : Waxing और Threading छोड़ें: चेहरे के बाल हटाने का सस्ता और दर्द रहित तरीका अपनाएं

पेट संबंधी समस्या वाले लोग

कच्चा चुकंदर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। पेट कमजोर या गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्या वाले लोगों को कच्चा चुकंदर सीमित मात्रा में या पका हुआ ही खाना चाहिए, वरना पेट में गैस और अपच की समस्या बढ़ सकती है।

ब्लीडिंग डिसऑर्डर (bleeding disorder) वाले लोग

कच्चे चुकंदर में विटामिन K होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग पर असर डाल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लड थिनर दवा चल रही है, तो उसे कच्चा चुकंदर खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

PunjabKesari

एलर्जी (Allergy) वाले लोग

कच्चा चुकंदर खाने से कभी-कभी एलर्जी या त्वचा पर रैश की समस्या हो सकती है। अगर किसी को पहले कभी चुकंदर खाने से एलर्जी हुई हो, तो उन्हें इसे खाने से पूरी तरह बचना चाहिए।

यें भी पढ़ें : रोज जीभ साफ करना बन सकता है जानलेवा खतरा, Expert की राय

सही तरीके से कच्चा चुकंदर कैसे खाएं?

थोड़ी मात्रा में शुरू करें: शुरुआत में छोटे टुकड़े या जूस बनाकर खाएं।
साफ और धोकर इस्तेमाल करें: चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छीलें और काटें।
पकाकर खाना सुरक्षित: अगर किडनी या पेट की समस्या है, तो हल्का उबाल कर खाएं।
डॉक्टर से सलाह लें: अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो चुकंदर खाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें।

PunjabKesari

कच्चा चुकंदर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। किडनी की समस्या, कम ब्लड प्रेशर, पेट संबंधी परेशानी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और एलर्जी वाले लोग इसे सीमित मात्रा में या पका हुआ ही खाएं। सही मात्रा और तरीका अपनाकर चुकंदर का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it