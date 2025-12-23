25 DECTHURSDAY2025 12:01:29 PM
Nari

Waxing और Threading छोड़ें: चेहरे के बाल हटाने का सस्ता और दर्द रहित तरीका अपनाएं

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Dec, 2025 02:59 PM
Waxing और Threading छोड़ें: चेहरे के बाल हटाने का सस्ता और दर्द रहित तरीका अपनाएं

नारी डेस्क : चेहरे पर अनचाहे बाल पुरुषों और महिलाओं दोनों में आम हैं। पुरुष इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन महिलाओं के लिए यह केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। आमतौर पर महिलाएं वैक्सिंग, थ्रेडिंग या प्लकिंग का सहारा लेती हैं, लेकिन ये तरीके अक्सर दर्दनाक और महंगे साबित होते हैं। अगर आप चेहरे के बाल हटाते समय दर्द से बचना चाहती हैं, तो अब आप घर पर मौजूद सरल सामग्रियों से इसे आसानी से कर सकती हैं। ये घरेलू नुस्खे रसोई में आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता।

चेहरे के बाल बढ़ने के कारण

चेहरे पर बाल उगना आमतौर पर उम्र, हार्मोन और आनुवंशिकता के कारण होता है। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल कम होते हैं, जबकि कुछ में ज्यादा। ये बाल अक्सर माथे, गाल, ऊपरी होंठ और ठोड़ी पर उगते हैं। बाल हटाना पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है।

PunjabKesari

घरेलू उपाय: सिर्फ 4 सामग्रियों से दर्द रहित बाल हटाएं

इस आसान उपाय के लिए आपको केवल गेहूं का आटा, शहद, हल्दी और दूध की आवश्यकता होती है।

यें भी पढ़ें : रोज जीभ साफ करना बन सकता है जानलेवा खतरा, Expert की राय

बनाने की विधि

एक कटोरी में गेहूं का आटा लें।
इसमें शहद, हल्दी और दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें।
इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और कुछ देर सूखने दें।
सूखने के बाद, इसे बालों की विपरीत दिशा में धीरे-धीरे रगड़ें।
इससे चेहरे के बाल आसानी से झड़ जाएंगे और दर्द कम होगा। आप इस उपाय को हर हफ्ते या जब भी चेहरे पर बाल दिखाई दें इस्तेमाल कर सकती हैं।

PunjabKesari

घरेलू उपाय के फायदे

दर्द रहित और सस्ता तरीका
चेहरे को दमकदार और मुलायम बनाता है
पूरी तरह प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार
कोई हानिकारक रसायन नहीं
बार-बार इस्तेमाल करने पर बाल धीरे-धीरे कम होते जाते हैं
यह घरेलू नुस्खा महिलाओं के लिए सुरक्षित, सस्ता और असरदार विकल्प है।

यें भी पढ़ें : घर पर इन चीजों से बनाएं Vaseline, सिर्फ 5 मिनट में Perfect होगी स्किन

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it