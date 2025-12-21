घर पर इन चीजों से बनाएं Vaseline, सिर्फ 5 मिनट में Perfect होगी स्किन

नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में रूखी और बेजान त्वचा की समस्या आम हो जाती है। ठंडी हवाएं स्किन की नमी छीन लेती हैं, जिससे होंठ फटने लगते हैं, हाथ-पैर ड्राय हो जाते हैं और एड़ियों में दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में लोग महंगी क्रीम और लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैसलीन (Petroleum Jelly) आप घर पर ही बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं? घर पर बनी वैसलीन न सिर्फ किफायती होती है, बल्कि केमिकल-फ्री भी होती है और स्किन को गहराई से रिपेयर करती है।

वैसलीन क्या है और क्यों है जरूरी?

वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली मोम, तेल और ग्लिसरीन का मिश्रण होती है। यह स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जिससे नमी लॉक रहती है और स्किन ड्राय नहीं होती। यही वजह है कि सर्दियों में यह स्किन के लिए किसी मैजिक से कम नहीं मानी जाती है।

घर पर वैसलीन बनाने के लिए जरूरी सामग्री

2 चम्मच नारियल का तेल

2 बड़े चम्मच मोम (Beeswax)

1 चम्मच जैतून का तेल (अगर उपलब्ध हो)

1 चम्मच ग्लिसरीन।

घर पर वैसलीन बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें।

पैन के ऊपर एक हीटप्रूफ कटोरा रखें (डबल बॉयलर मेथड)।

कटोरे में नारियल का तेल और मोम डालें।

मध्यम आंच पर मोम के पूरी तरह पिघलने तक गर्म करें।

जब मिश्रण अच्छी तरह पिघल जाए, तो आंच से उतार लें।

अब इसमें जैतून का तेल और ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अगर खुशबू चाहते हैं, तो इस समय कोई खुशबूदार तेल भी मिला सकते हैं।

तैयार मिश्रण को साफ ढक्कन वाले जार या कंटेनर में डाल दें।

इसे 2–3 घंटे ठंडा होने दें, जमने के बाद यह बिल्कुल वैसलीन जैसी बन जाएगी।

घर पर बनी वैसलीन के फायदे

स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करती है

फटे होंठ और एड़ियों को ठीक करती है

रूखे हाथ-पैर को सॉफ्ट बनाती है

स्किन को ठंडी हवाओं से बचाती है

लंबे समय तक नमी बनाए रखती है।

वैसलीन को और ज्यादा असरदार कैसे बनाएं?

अगर आप चाहें, तो वैसलीन में कुछ चीजें मिलाकर इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं।

विटामिन E: वैसलीन में विटामिन E कैप्सूल मिलाने से पिगमेंटेशन कम होती है और स्किन रिपेयर तेजी से होता है।

शहद: अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राय है, तो वैसलीन में शहद मिलाएं। इससे स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनती है।

टी ट्री ऑयल: ऑयली स्किन वालों के लिए टी ट्री ऑयल बेहतरीन है। यह पिंपल्स से बचाव करता है।

विटामिन C सीरम: ग्लोइंग स्किन के लिए वैसलीन में विटामिन C सीरम मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

रात को सोने से पहले फटे होंठ, हाथ-पैर और एड़ियों पर लगाएं।

नियमित इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा।

घर पर बनी वैसलीन सस्ती, सुरक्षित और बेहद असरदार होती है। सर्दियों में इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करके आप रूखी और बेजान त्वचा से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।