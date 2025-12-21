23 DECTUESDAY2025 11:04:34 AM
Nari

घर पर इन चीजों से बनाएं Vaseline, सिर्फ 5 मिनट में Perfect होगी स्किन

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Dec, 2025 05:35 PM
घर पर इन चीजों से बनाएं Vaseline, सिर्फ 5 मिनट में Perfect होगी स्किन

नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में रूखी और बेजान त्वचा की समस्या आम हो जाती है। ठंडी हवाएं स्किन की नमी छीन लेती हैं, जिससे होंठ फटने लगते हैं, हाथ-पैर ड्राय हो जाते हैं और एड़ियों में दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में लोग महंगी क्रीम और लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैसलीन (Petroleum Jelly) आप घर पर ही बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं? घर पर बनी वैसलीन न सिर्फ किफायती होती है, बल्कि केमिकल-फ्री भी होती है और स्किन को गहराई से रिपेयर करती है।

वैसलीन क्या है और क्यों है जरूरी?

वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली मोम, तेल और ग्लिसरीन का मिश्रण होती है। यह स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जिससे नमी लॉक रहती है और स्किन ड्राय नहीं होती। यही वजह है कि सर्दियों में यह स्किन के लिए किसी मैजिक से कम नहीं मानी जाती है।

PunjabKesari

घर पर वैसलीन बनाने के लिए जरूरी सामग्री

2 चम्मच नारियल का तेल
2 बड़े चम्मच मोम (Beeswax)
1 चम्मच जैतून का तेल (अगर उपलब्ध हो)
1 चम्मच ग्लिसरीन।

यें भी पढ़ें : रिपोर्ट में हुा चौंकाने वाला खुलासा, पुरुषों और महिलाओं में तेजी से बढ़ इस बीमारी का खतरा

घर पर वैसलीन बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें।
पैन के ऊपर एक हीटप्रूफ कटोरा रखें (डबल बॉयलर मेथड)।
कटोरे में नारियल का तेल और मोम डालें।
मध्यम आंच पर मोम के पूरी तरह पिघलने तक गर्म करें।
जब मिश्रण अच्छी तरह पिघल जाए, तो आंच से उतार लें।
अब इसमें जैतून का तेल और ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अगर खुशबू चाहते हैं, तो इस समय कोई खुशबूदार तेल भी मिला सकते हैं।
तैयार मिश्रण को साफ ढक्कन वाले जार या कंटेनर में डाल दें।
इसे 2–3 घंटे ठंडा होने दें, जमने के बाद यह बिल्कुल वैसलीन जैसी बन जाएगी।

PunjabKesari

घर पर बनी वैसलीन के फायदे

स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करती है
फटे होंठ और एड़ियों को ठीक करती है
रूखे हाथ-पैर को सॉफ्ट बनाती है
स्किन को ठंडी हवाओं से बचाती है
लंबे समय तक नमी बनाए रखती है।

यें भी पढ़ें : झड़ते और रूखे बालों का रामबाण इलाज है इस Vitamin का Capsule, जानें लगाने का सही तरीका

वैसलीन को और ज्यादा असरदार कैसे बनाएं?

अगर आप चाहें, तो वैसलीन में कुछ चीजें मिलाकर इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं।
विटामिन E: वैसलीन में विटामिन E कैप्सूल मिलाने से पिगमेंटेशन कम होती है और स्किन रिपेयर तेजी से होता है।
शहद: अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राय है, तो वैसलीन में शहद मिलाएं। इससे स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनती है।
टी ट्री ऑयल: ऑयली स्किन वालों के लिए टी ट्री ऑयल बेहतरीन है। यह पिंपल्स से बचाव करता है।
विटामिन C सीरम: ग्लोइंग स्किन के लिए वैसलीन में विटामिन C सीरम मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

PunjabKesari

कैसे करें इस्तेमाल?

रात को सोने से पहले फटे होंठ, हाथ-पैर और एड़ियों पर लगाएं।
नियमित इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा।

घर पर बनी वैसलीन सस्ती, सुरक्षित और बेहद असरदार होती है। सर्दियों में इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करके आप रूखी और बेजान त्वचा से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it