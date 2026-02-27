Bird flu  ने फिर बढ़ाई चिंता, यहां दफनाई गई 6000 मुर्गियां और पोल्ट्री फार्म भी सील

नारी डेस्क: होली पर चिकन खाना अब आसान नहीं होगा क्योंकि एक बार फिर बर्ड फ्लू ने पैर पसारना शुरु कर दिया है। पटना में करीब 6,000 मुर्गियों को तब मारा गया जब एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट ने पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंजा पाया। अधिकारियों ने बताया कि इन्फेक्टेड पक्षी बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में पाए गए, जो एयरपोर्ट एरिया के पास, चितकोहरा के कौशल नगर में है।लैब में कन्फर्मेशन के बाद, डेयरी, फिशरीज और एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट ने फैसिलिटी में सभी मुर्गियों को तुरंत मारने और दफनाने का ऑर्डर दिया।



पूरे इलाके को तब से सैनिटाइज किया गया है और लोगों को सख्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर, मुर्गियों और मुर्गों के म्युनिसिपल लिमिट के अंदर और बाहर आने-जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ज़िला प्रशासन ने प्रभावित पोल्ट्री फ़ार्म के आस-पास 1 किलोमीटर के दायरे को इंफ़ेक्शन ज़ोन और 9 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस ज़ोन घोषित कर दिया है। इन इलाकों में अंडे, पोल्ट्री पक्षी और चारे की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जब तक कि सही सैनिटाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट न हो।



एयरपोर्ट के पास चितकोहरा पुल के आस-पास घनी आबादी को देखते हुए, सर्विलांस बढ़ा दिया गया है।बिना मास्क के पोल्ट्री फ़ार्म इलाके में एंट्री पूरी तरह से मना है। सावधानी के तौर पर, संजय गांधी जैविक उद्यान के प्रशासन ने बचाव के इंतज़ाम और मज़बूत कर दिए हैं। विज़िटर्स को मोर और दूसरे पक्षियों को कम से कम आठ फ़ीट की दूरी से ही देखने की इजाज़त है। पक्षियों के बाड़ों के आस-पास कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, एंट्री गेट पर केमिकल डिसइंफ़ेक्टेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्टाफ़ मेंबर्स को मास्क दिए गए हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कन्फ़र्म किया है कि अभी तक परिसर में बर्ड फ़्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। रोकथाम के उपायों के तहत, प्रभावित और आस-पास के इलाकों में दो महीने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग पर रोक लगा दी गई है।

