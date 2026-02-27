01 MARSUNDAY2026 9:55:05 PM
सर्जरी के बाद घर लौटी दीपिका कक्कड़, बोली- इस बार सहा नहीं गया दर्द, मैं बहुत रोई

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Feb, 2026 11:44 AM
नारी डेस्क: पिछले साल लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद दीपिका कक्कड़ को हाल ही में एक नई हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक्ट्रेस को उनके लिवर में 1.3 cm का सिस्ट पता चला और उसे हटाने के लिए उनकी सर्जरी हुई। तीन दिन के मेडिकल प्रोसीजर के बाद वह आखिरकार घर आ गई हैं। उन्होंने अब अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है और अपने फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया है। दीपिका ने बताया कि सर्जरी के बाद वह इमोशनल हो गई थीं क्योंकि उन्हें "बहुत ज़्यादा दर्द" सहना पड़ा था।


दीपिका ने व्लॉग में यह भी बताया कि मेडिकल प्रोसीजर से पहले वह बहुत नर्वस और एंग्जायटी में थीं और रो रही थीं। उन्होंने होश में आने के बाद हुई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बारे में भी बताया। दीपिका ने बताया- "इस बार जब मुझे होश आया, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। बेशक, सारे ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार होश में आने के बाद, आधे घंटे का दर्द बहुत ज़्यादा था। और जब आप अचानक होश में आते हैं, तो आप दवा भी नहीं दे सकते लेकिन समय बीत चुका है। अब यह रिकवरी का फेज़ है।" उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और सहज महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश की।


दीपिका ने आगे कहा- “मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बहुत रो रही थी। डॉक्टरों ने मुझे शांत किया। इस बार मेरा प्रोसीजर OT में नहीं किया गया "। उन्होंने कहा- "यह CT रूम में किया गया, यह RFA नाम का एक प्रोसेस है उन्होंने मेरा सिस्ट जला दिया और क्योंकि यह साइज़ में बहुत छोटा था, इसलिए हम यह कर पाए। अगर यह बड़ा होता, तो प्रोसीजर और मुश्किल होता। भगवान का शुक्र है हमें सही समय पर पता चल गया और हम प्रोसीजर आसानी से कर पाए। मैं तीन दिन में घर वापस आ गई।" बाद में वीडियो में दीपिका ने बताया कि हालांकि वह ठीक हो रही हैं, फिर भी उन्हें दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा- "मुझे अभी भी यहां-वहां दर्द है। और हां यह रहेगा। अगर घाव जल जाता है, तो जैसे-जैसे वह ठीक होता है, दर्द का असर बदल जाता है। यह पहले से कम है। लेकिन अब यह दर्द अलग है।" लेकिन अगर मैं हिलने की कोशिश भी करती हूं, तो भी दर्द होता है।”


वीडियो में दीपिका अपने फैंस और शुभचिंतकों को उनके लगातार सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहते हुए इमोशनल हो गईं। उन्होंने इस मुश्किल समय में उनके लिए दुआ करने और उनके साथ खड़े रहने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वह अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए रो पड़ीं और कहा, “जो हिम्मत मुझे आप लोगों के कमेंट्स देते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सब सही होगा, आप टेंशन मत लो, रूहान के सबसे करीब से सब सही होगा, रूहान की मम्मी ठीक हो जाए, यह सब मेरे लिए बहुत वैल्यूर रहता है।”
 

