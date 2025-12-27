65 की उम्र में भी मां बन सकती हैं यहां की महिलाएं, खूबसूरती ऐसी कि उम्र भी हार मान ले

नारी डेस्क : जहां पूरी दुनिया उम्र से लड़ती नजर आती है, वहीं एक ऐसी घाटी भी है जहां उम्र सिर्फ कागजों में बढ़ती है, चेहरे और शरीर पर नहीं। यहां की महिलाएं खुद कहती हैं कि जवानी किसी दवा या सर्जरी से नहीं, बल्कि जीवनशैली से आती है। दुनिया के इस अनोखे कोने में महिलाएं 60 की उम्र पार करने के बाद भी जवान दिखती हैं और कई मामलों में मां बनने की क्षमता बनाए रखती हैं। न कोई महंगे ट्रीटमेंट, न बनावटी लाइफस्टाइल फिर भी उनकी सेहत और खूबसूरती पूरी दुनिया को हैरान करती है।

हुंजा घाटी, जहां उम्र हार मान लेती है

पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित हुंजा घाटी अपनी बर्फीली चोटियों, शुद्ध हवा और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसी यह घाटी दशकों से लंबी उम्र और बेहतरीन सेहत को लेकर चर्चा में रही है। कहा जाता है कि यहां के लोग न सिर्फ ज्यादा जीते हैं, बल्कि बीमारियों से भी काफी हद तक दूर रहते हैं। खासतौर पर हुंजा घाटी की महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता और फिट शरीर के कारण दुनियाभर में मशहूर हैं।

कितनी उम्र तक जवान दिखती हैं महिलाएं?

मीडिया रिपोर्ट्स और कई शोध लेखों के मुताबिक, हुंजा घाटी की महिलाएं 70 से 80 साल की उम्र में भी काफी यंग नजर आती हैं। उनकी त्वचा पर झुर्रियां बेहद कम होती हैं और शरीर में चुस्ती बनी रहती है। यात्रियों और स्थानीय लोगों के अनुभव बताते हैं कि यहां की महिलाएं 60 साल की उम्र तक भी शारीरिक रूप से सक्रिय रहती हैं, जो आधुनिक शहरी जीवन में बहुत दुर्लभ माना जाता है।

65 साल तक मां बनने के दावे

हुंजा घाटी को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा महिलाओं की प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां की कुछ महिलाएं 60 से 65 साल की उम्र तक भी प्राकृतिक रूप से मां बन सकती हैं। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में महिलाओं में मेनोपॉज 45 से 55 साल के बीच हो जाता है, जिसके बाद गर्भधारण की संभावना बेहद कम हो जाती है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दावे व्यक्तिगत उदाहरणों पर आधारित हैं, लेकिन इतनी देर से मेनोपॉज होना अपने आप में असाधारण माना जाता है।

लंबी जवानी का असली राज क्या है?

हुंजा लोगों की सेहत और खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण उनकी पूरी तरह प्राकृतिक जीवनशैली मानी जाती है। यहां के लोग ऑर्गेनिक भोजन पर निर्भर रहते हैं, जिसमें ताजे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, साबुत अनाज और घर में बना दही नियमित रूप से शामिल होता है। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और पैकेज्ड चीजें उनके खानपान का हिस्सा लगभग नहीं हैं। इसके साथ ही ग्लेशियर से निकलने वाला शुद्ध और मिनरल से भरपूर पानी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ और जवान बनाए रखने में मदद करता है।

तनावमुक्त जीवन और लगातार शारीरिक मेहनत

हुंजा घाटी में जीवन की रफ्तार बेहद धीमी है। यहां लोग तनाव, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ से दूर रहते हैं। महिलाएं दिनभर खेतों में काम करती हैं, पैदल चलती हैं, पहाड़ियों पर चढ़ाई करती हैं और घरेलू कामों में पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। यह लगातार शारीरिक गतिविधि उनके हार्मोनल संतुलन और फिटनेस को बनाए रखने में मदद करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यही सक्रिय और तनावमुक्त जीवनशैली उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है।

ब्लू जोन से क्यों जुड़ता है हुंजा का नाम?

दुनिया में कुछ खास क्षेत्रों को ब्लू जोन कहा जाता है, जहां लोग औसत से कहीं ज्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। हुंजा घाटी को भी अक्सर इन्हीं क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। हालांकि इस पर वैज्ञानिक शोध सीमित हैं, लेकिन खानपान, पर्यावरण और सामाजिक ढांचे के आधार पर हुंजा घाटी में ब्लू जोन जैसी कई विशेषताएं जरूर देखने को मिलती हैं।

खूबसूरती जो उम्र को मात दे देती है

हुंजा घाटी की महिलाएं बिना किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या सर्जरी के अपनी प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखती हैं। साफ हवा, शुद्ध पानी, संतुलित भोजन और मानसिक शांति उनके चेहरे की चमक का असली कारण माने जाते हैं। यही वजह है कि यहां की महिलाओं की खूबसूरती उम्र के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि समय को भी पीछे छोड़ देती है।

