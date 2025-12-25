27 DECSATURDAY2025 3:29:43 AM
160 बच्चों की खातिर मां नहीं बनी Ayesha Jhulka, पति ने भी किया सम्मान और दिया साथ...

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 25 Dec, 2025 06:42 PM
160 बच्चों की खातिर मां नहीं बनी Ayesha Jhulka, पति ने भी किया सम्मान और दिया साथ...

नारी डेस्कः ऋतिक रोशन के कजिन भाई ईशान रोशन की शादी थी और इस शादी में 90s की फेमस एक्ट्रेस आयशा जुलका भी शामिल रही। वह अपने पति समीर वाशी के साथ नजर आई। आयशा जुल्का अपने जमाने की फेमस और खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं और आज भी उनके चेहरे पर वहीं नूर है लेकिन शादी के बाद वह बिलकुल ही पर्दे की दुनिया से दूर हो गई थी। 20 साल से ज्यादा की शादी के बावजूद आयशा के कोई बच्चा नहीं है, दऱअसल, वह खुद ही पेरेंट्स नहीं बनना चाहती थी।

इसका कारण भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। एक नामी चैनल को दिए इंटरव्यू में आयशा ने बताया कि पहले तो वह शादी ही नहीं करना चाहती थी लेकिन मां और बहन के कहने पर उन्होंने शादी की क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह शादी नहीं करती तो वह बहुत सारी चीजें कर सकती थी। वहीं एक खराब रिलेशनशिप का भी उनपर काफी असर पड़ा इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया था लेकिन मां और बहन ने उन्हें समीर से मिलवाया और दोनों ने एक-दूसरे को पसंद भी किया। अपने पति की तारीफ में आयशा ने कहा था कि “मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे  समीर जैसा जीवनसाथी मिला। समीर ने मुझे वैसे ही रखा जैसे में रहना चाहती थी, मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया और मेरे फैसले का सम्मान किया गया।”
160 बच्चों की खातिर आयशा ने छोड़ा मां बनने का सपना, पति ने भी दिया साथ 

मां ने बनने का फैसला भी आयशा का ही रहा और उन्होंने अपने पति को भी बताया कि बच्चों को लेकर वह क्या सोचती हैं, पति भी उनकी इस सोच से सहमत थे। जब दोनों की शादी हुई थी तो उन्होंने  गुजरात के 2 गांव गोद ले लिए। आयशा और उनके पति 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। इस पर आयशा ने कहा था कि जहां तक मदरहुड की बात है तो उन 160 बच्चों को मैं मुंबई लाकर उनकी परवरिश नहीं कर सकती। इसलिए उस फीलिंग को मैं वहां गांव में जाकर इंजॉय करती हूं। हमने बच्चे न होने का फैसला अपनी मर्जी से किया है और हम इसमें खुश हैं।'

बता दें कि श्रीनगर में जन्मी आयशा के पिता इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे। आयशा ने फिल्म  'कुरबान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था लेकिन उन्हें सफलता फिल्म 'जो जीता वही सिंकदर' से मिली। इस फिल्म में आयशा के किरदार को इतना पसंद किया गया कि वह टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में आ गई इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे। उसके बाद आयशा की झोली में एक से बढ़कर एक फिल्म आई वह साल की 4-5 फिल्में कर रही थीं और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी बन गई थी। आपको आयशा जुल्का कैसी लगती थी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 

X

