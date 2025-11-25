2 मिनट में बनाएं प्याज का चटपटा अचार: पराठे के साथ मजा दोगुना!

नारी डेस्क: अचार भारतीय खाने का अहम हिस्सा है। यह सादे खाने में भी स्वाद और मजा बढ़ा देता है। नींबू, आम और मिर्च के अलावा अब आप केवल 2 मिनट में प्याज का चटपटा अचार घर पर बना सकते हैं। फूड ब्लॉगर की यह इंस्टेंट रेसिपी आसान है और खाने का स्वाद तुरंत बढ़ा देती है।

सामग्री तैयार करें

3-4 मीडियम प्याज, पतले टुकड़ों में कटे हुए

3-4 हरी मिर्च, छोटे टुकड़ों में

थोड़ी बारीक कटी हरी धनिया

8-10 लहसुन की कलियाँ

¼ कप मूंगफली

मूंगफली और लहसुन को ओखली में हल्का दरदरा कूट लें। इससे अचार में गाढ़ापन और तीखा स्वाद आएगा।

सामग्री को मिलाएं

कटे प्याज, हरी मिर्च और धनिया को बाउल में डालें। इसमें कुटी हुई मूंगफली और लहसुन डालें। फिर 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, स्वाद अनुसार नमक और ½ छोटा चम्मच काला नमक मिलाएं।

मसालों का तड़का

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

मसालों से अचार में तीखापन और लाल रंग आएगा। कश्मीरी मिर्च स्वाद में तीखी नहीं लेकिन रंग में शानदार होती है।

तेल और नींबू का तड़का

¼ कप तेल पैन में गर्म करें और मिश्रण में डालें। इसके बाद स्वाद अनुसार नींबू का रस मिलाएं। नींबू अचार को मुलायम और खट्टा बनाने में मदद करता है।

परोसें और स्टोर करें

अचार को 1-2 मिनट सेट होने दें ताकि मसाले प्याज में अच्छे से समा जाएं। फिर इसे गरमा गरम पराठे, पूरी, दाल-चावल या अपनी पसंदीदा डिश के साथ परोसें।

इसे एयर-टाइट कंटेनर में 4-5 दिन फ्रिज में स्टोर भी किया जा सकता है।

टिप्स: अचार तुरंत खाने के लिए बनाया गया है। मूंगफली और तिल के मिश्रण से कुरकुरापन और स्वाद बढ़ता है। नींबू का रस ताजगी और खट्टापन लाता है।