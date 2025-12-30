नहीं रही बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आम गृहिणी से बनी दो बार PM

नारी डेस्क: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में निधन हो गया। BNP द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, खालिदा जिया का निधन सुबह करीब 6 बजे ढाका के एवरकेयर अस्पताल में हुआ, जहां उनका एक महीने से ज़्यादा समय से इलाज चल रहा था। पार्टी नेताओं और समर्थकों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया, उन्हें एक कद्दावर राजनीतिक हस्ती के रूप में याद किया, जिन्होंने बांग्लादेश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



इन बीमारियों से लड़ रही थी खालिदा जिया

खालिदा जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों से संबंधित गंभीर जटिलताओं के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वह अपने अंतिम हफ्तों में निमोनिया से भी पीड़ित थीं। वह 36 दिनों तक कड़ी मेडिकल निगरानी में रहीं, उनकी हालत नाजुक बताई गई थी। पिछले कुछ सालों में, पूर्व प्रधानमंत्री ने कई पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ाई लड़ी, जिनमें लिवर सिरोसिस, मधुमेह, गठिया और उनके गुर्दे, फेफड़े, दिल और आंखों से संबंधित लंबे समय से चली आ रही जटिलताएं शामिल हैं।



कई साल बिताए जेल में



पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा और दो बार इस पद पर रहीं। बांग्लादेश की क्रूर राजनीति की दुनिया में, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने कई साल जेल में बिताए - लेकिन 2024 के विद्रोह के बाद आरोप हटा दिए गए, जिसमें उनकी लंबे समय की प्रतिद्वंद्वी, शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था। सालों तक कानूनी और स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद, वह राष्ट्रीय राजनीति में एक केंद्रीय हस्ती बनी रहीं, कई समर्थकों का मानना ​​था कि वह भविष्य के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं।



पति की मौत के बाद आई राजनीति में

15 साल की उम्र में, उन्होंने जियाउर रहमान से शादी की जो उस समय एक युवा आर्मी ऑफिसर थे। 1971 में, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया और बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की। 1977 में जब सेना ने सत्ता संभाली, तो रहमान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और आज़ाद मीडिया को फिर से शुरू किया, और बाद में उन्हें जनता के वोटों से समर्थन मिला। 1981 में, चटगांव में आर्मी ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने उनकी हत्या कर दी। तब तक, खालिदा ज़िया ने खुद को ज़्यादा लाइमलाइट से दूर रखा था और पब्लिक लाइफ में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती थी। लेकिन वह BNP की सदस्य बनीं और उसकी वाइस चेयरमैन बन गईं।



1991 में प्रधानमंत्री बनकर रचा इतिहास

1982 में, बांग्लादेश में नौ साल की मिलिट्री तानाशाही शुरू हुई, और ज़िया खुद को लोकतंत्र के लिए कैंपेन ऑर्गनाइज़ करते हुए पाईं। 1991 में, खालिदा ज़िया और BNP मिलिट्री के बाद हुए चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनीं, और उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पुरानी प्रेसिडेंसी की ज़्यादातर शक्तियां मिलने के बाद, वह अब बांग्लादेश की पहली महिला नेता थीं, और किसी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला थीं। बांग्लादेशी बच्चों को औसतन सिर्फ़ दो साल की शिक्षा मिलती थी, इसलिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल को सभी के लिए मुफ़्त और ज़रूरी कर दिया।



17 साल बाद बांग्लादेश लौटा बेटा

उनके परिवार में उनके बड़े बेटे, BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और उनकी बेटी ज़ैमा रहमान हैं। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट आए। उनके छोटे बेटे, अराफ़ात रहमान कोको की कई साल पहले मलेशिया में मौत हो गई थी। पार्टी नेताओं, राजनीतिक सहयोगियों और समर्थकों की ओर से श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी रहा, जो बांग्लादेश के उथल-पुथल भरे राजनीतिक परिदृश्य में एक युग के अंत का प्रतीक है।