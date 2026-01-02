पथरी से हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए डाइट में करें ये 3 छोटे बदलाव

नारी डेस्क : किडनी की सेहत बनाए रखना और पथरी (Kidney Stones) से बचना हर किसी के लिए जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार गलत खानपान की वजह से किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन सकते हैं। ये स्टोन तब बनते हैं जब यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है और ये आपस में बाइंड होकर जमा हो जाते हैं। अगर आप पथरी से बचना चाहते हैं या इसे कम करना चाहते हैं, तो डाइट में 3 छोटे बदलाव करने से मदद मिल सकती है।

नमक और ऑक्सलेट का सेवन कम करें

डॉक्टर का कहना है कि नमक का सेवन कम करना किडनी स्टोन से बचाव में मदद करता है। चाहे वह सफेद नमक हो, काला नमक या हिमालयन सॉल्ट – सभी में सोडियम समान होता है। दिनभर में 5 ग्राम तक नमक का सेवन ही पर्याप्त है। साथ ही, ऑक्सलेट युक्त चीजें जैसे, पालक. शकरकंदी और चुकंदर। इनका सेवन सीमित करें। इससे यूरिन में ऑक्सलेट कम होता है और कैल्शियम के साथ बाउंड नहीं होता।

सिट्रेट की मात्रा बढ़ाएं

सिट्रेट यूरिन में कैल्शियम के जमने की प्रक्रिया को रोकता है। इसलिए डाइट में नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी और आंवला जैसी चीजें शामिल करें। ये न केवल किडनी के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि स्टोन बनने की संभावना भी कम करते हैं।

पानी ज्यादा पिएं

डॉक्टर का कहना है कि पानी का पर्याप्त सेवन किडनी की समस्याओं और स्टोन बनने की संभावना को कम करता है। दिनभर में पर्याप्त पानी पीने से यूरिन पतला रहता है और स्टोन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

किडनी स्टोन के लक्षण

कमर या पसलियों के नीचे तेज दर्द

पेट के निचले हिस्से में दर्द

पेशाब करते समय जलन

पेशाब का रंग बदलना (गहरा पीला, लाल या गुलाबी)

पेट खराब होना, उल्टी आना

बुखार या ठंड लगना (इंफेक्शन होने पर)

बार-बार पेशाब की इच्छा

पेशाब से बदबू आना

किन लोगों को किडनी स्टोन जल्दी होता है?

कम पानी पीने वाले लोग: जो लोग दिनभर पर्याप्त पानी नहीं पीते, उनके पेशाब में मिनरल्स जमा होने लगते हैं। यही मिनरल्स मिलकर पथरी बना लेते हैं।

ज्यादा नमक और जंक फूड खाने वाले: ज्यादा नमक, चिप्स, पापड़, फास्ट फूड और पैकेट वाले स्नैक्स खाने से यूरिन में कैल्शियम बढ़ता है, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है।

पालक, चुकंदर, शकरकंदी ज्यादा खाने वाले: इन चीजों में ऑक्सलेट ज्यादा होता है। ऑक्सलेट और कैल्शियम मिलकर किडनी में पथरी बना सकते हैं।

जिनके परिवार में पहले पथरी रही हो: अगर माता-पिता या भाई-बहन को किडनी स्टोन रहा है, तो जेनेटिक कारणों से आपको भी खतरा ज्यादा होता है।

ज्यादा चाय-कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीने वाले: इनमें मौजूद तत्व शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं और पेशाब गाढ़ा बना देते हैं, जिससे पथरी बनने लगती है।



मोटापा और कम फिजिकल एक्टिविटी: जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते या मोटापे से परेशान हैं, उनमें किडनी स्टोन जल्दी बनता है।

डायबिटीज, थायरॉइड या गाउट के मरीज: इन बीमारियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा रहता है, जिससे मिनरल्स असंतुलित होकर पथरी बना सकते हैं।

बार-बार पेशाब रोकने वाले: पेशाब रोकने से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और वही किडनी में जमा होकर पथरी की वजह बनते हैं।

बहुत ज्यादा प्रोटीन या सप्लीमेंट लेने वाले: ज्यादा प्रोटीन डाइट, जिम सप्लीमेंट्स या बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम टैबलेट लेने से भी स्टोन का खतरा बढ़ता है।

पथरी से बचाव में सही खानपान, पर्याप्त पानी और सिट्रेट युक्त फल बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ऊपर बताए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।