जानें सर्दियों में पैरों की उंगलियां नीली-बैंगनी क्यों पड़ती हैं!

नारी डेस्क : ठंड का मौसम अक्सर कई लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसके साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। सर्दियों में पैरों की उंगलियां सुज जाती हैं और कईयों के पैरों की उंगलियों में ज़ख्म हो जाते है या ठंड में कई लोगों की पैरों की उंगलियां नीली या बैंगनी पड़ जाती हैं। ऐसा देखकर अक्सर सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है?

पैरों की नीली उंगलियों का मुख्य कारण

डॉक्टरों के अनुसार, ठंड में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए हाथों और पैरों की नसों को थोड़ा सिकोड़ देता है। इससे पैरों की उंगलियों तक खून की मात्रा कम हो जाती है और वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यही वजह है कि पैरों की उंगलियां नीली या बैंगनी दिखाई देती हैं। ज्यादातर मामलों में यह सामान्य और नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है।

रेनॉड्स फिनॉमेनन (Raynaud's Phenomenon): ठंड या ज्यादा तनाव के कारण हाथों और पैरों की उंगलियों में खून का बहाव अस्थायी रूप से कम हो जाता है। इसमें उंगलियां पहले सफेद, फिर नीली और अंत में लाल हो जाती हैं। यह समस्या महिलाओं, दुबले-पतले लोगों और ठंडे इलाकों में रहने वालों में ज्यादा पाई जाती है।

खून की कमी (Anemia): अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, तो पैरों जैसी दूर की जगहों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, जिससे उंगलियां नीली पड़ सकती हैं।

अन्य कारण: शुगर, थायरॉइड की समस्या, धूम्रपान या लंबे समय तक ठंड में रहने से भी यह समस्या बढ़ सकती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

यदि पैरों की उंगलियां नीली पड़ने के साथ

तेज दर्द हो

लंबे समय तक सुन्नपन बना रहे

सूजन या घाव बनें

तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है और डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए।

पैरों की उंगलियों के बचाव के उपाय

सर्दियों में पैरों को हमेशा गर्म रखें।

मोटे और गर्म मोजे पहनें।

बहुत ठंडे पानी से पैर न धोएं।

ठंडे फर्श पर लंबे समय तक न बैठें।

नियमित हल्की एक्सरसाइज या चलना-फिरना करें ताकि खून का प्रवाह सही रहे।

जानें क्या खाने से सही रहेगें पैर

लोहा (Iron) बढ़ाने वाले खाने

नीली उंगलियों का एक कारण खून में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है।

इसलिए लोहा युक्त आहार लें पालक, मेथी, हरी सब्जियां

चुकंदर, पत्तेदार सब्जियां

मूंगफली, चना, राजमा

अंडा, चिकन, मछली

लोहे का अच्छा अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन C (नींबू, संतरा, अमरूद) भी साथ में लें।

खून बढ़ाने वाले विटामिन और मिनरल्स

विटामिन B12: अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली

फोलेट (Vitamin B9): पालक, हरी सब्जियां, मूंग

जिंक और मैग्नीशियम: अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज।

रक्त प्रवाह बढ़ाने वाले खाने

अदरक, लहसुन, हल्दी: ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं।

हरी चाय या हर्बल टी: हल्का गर्म रहने और सर्कुलेशन के लिए।

पानी और हाइड्रेशन

रोजाना 8–10 गिलास पानी पिएं।

शरीर में पानी की कमी से भी रक्त सही से नहीं पहुंचता।

किन चिजों से बचें

बहुत ठंडा पानी या बहुत अधिक फ्रोजन फूड

बहुत ज्यादा कैफीन या धूम्रपान से बचे।

नोट: अगर नीली उंगलियों के साथ दर्द, सुन्नपन या घाव बन रहे हैं, तो केवल खान-पान से सुधार संभव नहीं है। उस स्थिति में डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना जरूरी है।