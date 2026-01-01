01 JANTHURSDAY2026 10:03:57 PM
महिलाओं को बड़ा तोहफा, अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों की माताओं को मिलेंगे हर महीने पैसे

  • Updated: 01 Jan, 2026 07:08 PM
महिलाओं को बड़ा तोहफा, अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों की माताओं को मिलेंगे हर महीने पैसे

नारी डेस्क: नये वर्ष की शुरुआत हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आयी है और वर्ष के पहले ही दिन हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को मंजूरी देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाया है।  अब लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को भी दिया जाएगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसे बच्चों की माताओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

 

बच्चे और मां दोनों को फायदा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना के विस्तार से राज्य में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा और अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की प्रेरणा मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। 
 

 लाडो लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य

 इस योजना का मकसद गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने सीधे आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अपनी ज़रूरतें खुद पूरा कर सकें और परिवार पर निर्भर न रहें। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में प्रतिमाह ₹2,100 सीधे जमा किए जाते हैं।  इस राशि से महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, शिक्षा या छोटे कारोबार में निवेश कर सकती हैं। सरकार ने “लाडो लक्ष्मी ऐप” लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, अपनी पात्रता जांच सकती हैं। 


 

